Vitaminlerden İhtiyacımız Kadar ve Hepsinden Uygun Miktarlarda Almalıyız"

Diyetisyen Merve Nur Kurnaz, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Diyetisyen Merve Nur Kurnaz, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.



Gençlerin yurt ortamında ve üniversite bittikten sonraki yaşamlarında işlerine yarayacak bilgiler veren Diyetisyen Merve Nur Kurnaz, sağlığın temelinin yeterli ve dengeli beslenme olduğunu ifade etti.



Kurnaz, "Günlük hayatımızda, metabolizmamızın harcadığı enerjiye bağlı olarak almamız gereken bir kalori miktarı mevcuttur. Bunun için gerekli enerjiyi besinlerden alırız. Fakat gıda tüketiminde protein, yağ, karbonhidrat, mineral ve vitaminlerden ihtiyacımız kadar ve hepsinden uygun miktarlarda almalıyız" dedi.



Beslenme bozuklukları, suyun ne kadar önemli olduğu gibi konuların üstünde duran Diyetisyen Kurnaz, "Diyette fazla miktarda toplam yağ, doymuş yağ, trans yağ ve kolesterol tüketimi; başta kalp ve damar hastalıkları, diyabet, obezite, kanser gibi hastalıklar olmak üzere beslenme ile ilintili bulaşıcı olmayan pek çok hastalığa neden olmaktadır. Sağlıklı yaşam için stresten uzak durulması, düzenli spor yapılması ve 6-8 saat arası uyumanın da önemli büyük" diye konuştu. - KÜTAHYA

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