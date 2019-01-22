Son Dakika Haberleri: Vitaminve Mineral Kokteylleri İle Yaşlanmayı Durdurun !

Vitaminve Mineral Kokteylleri İle Yaşlanmayı Durdurun !

23 dakika önce

Medikal Estetik Hekimi Doktor Jale Şenyurt saç ekimi konusunda bilgiler verdi.

Vitaminve Mineral Kokteylleri İle Yaşlanmayı Durdurun !, System.String[]

Cilt gençleştirme; yüz, boyun, dekolte ve el bölgesine uygulanan mezoterapiyle (mezolifting) ince çizgilerin tedavisi ve cildin gençliğinin arttırılması için cilde küçük enjeksiyonlar halinde bazı vitamin ve mineral kokteyllerinin verilmesi esasına dayanan tedavi yöntemidir.

Mezolift, cilt germe anlamına gelir. Cildin zamanla kaybettiği nemle beraber elastikiyeti yok olur. Hem ışıltısını hem de sağlıklı rengini kaybeder. Mezolifting ile cilde vitamin, amino asit, hyalüronik asit gibi cildin yapı taşı olan maddeler küçük enjeksiyonlar şeklinde verilir.Cildin yaşlanma etkilerini gidermek ve cildin yenilenmesini sağlamak amacıyla yüz, boyun, dekolte ve ellere uygulanır.

Özellikle güneşin zararlı etkilerine maruz kalmış, yıpranmış, kurumuş ve sarkmış ciltlerde iyileştirici etkisi belirgindir. Bunun yanı sıra yıpranmamış, kırışıklık ve çizgilerin henüz oluşmadığı ciltlerde de yaşlanma belirtilerini engellediği gibi, cildin daha genç, parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Yaşlılık izlerinin zor silindiği bölgelerden biri olan boyun ve dekoltede mezolifting uygulamasıyla fark edilir sonuçlar elde ediliyor. Boyun bölgesini yaşlılık belirtilerine karşı daha dirençli kılmak, nemini ve sıkılığını artırmak için başvurulan yöntemlerden bri de mezoterapidir.

Boyundaki çizgiler ve sarkmalara, dekoltedeki kırışıklıklarda mezolifting güvenle uygulanabilir. Mezoliftingde kullanılacak moleküllere kişinin problemine ve ihtiyacına göre karar verilir. Mezolifting yöntemiyle yaşlanma etkilerinin giderilmesi ve cildin tekrar yapılanması sağlanır.

Tedavi, cilt temizliğiyle başlar. Ardından lokal anestezik bir krem sürülür ve cildin orta tabakasına vitamin, mineral, amino asit, enzimler ve hyalüronik asitlerden oluşan oluşan kokteyl enjekte edilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:09 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İthalatçıydı İmalatçı Oldu Kocaeli Tem Otoyolu İstanbul İstikameti Ulaşıma Kapandı

Serviste Unutulan Anaokulu Öğrencisini, 5 Saat Sonra Fark Ettiler MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 15:32:46. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vitaminve Mineral Kokteylleri İle Yaşlanmayı Durdurun !
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]