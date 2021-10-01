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Vites kutusundan çıkan uyuşturucuyu hamile kadın üstlendi - Son Dakika

Vites kutusundan çıkan uyuşturucuyu hamile kadın üstlendi

01.10.2021 09:57

Vites kutusundan çıkan uyuşturucuyu hamile kadın üstlendi Adana'da bir otomobilin vites kutusunda 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, araçta bulanan karı koca tutuklandı 5 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının hapları kendisinin Gaziantep'ten aldığını kocası ve kayınbiraderinin...

Vites kutusundan çıkan uyuşturucuyu hamile kadın üstlendi

Adana'da bir otomobilin vites kutusunda 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, araçta bulanan karı koca tutuklandı

5 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının hapları kendisinin Gaziantep'ten aldığını kocası ve kayınbiraderinin haberinin olmadığını söylediği öğrenildi

ADANA - Adana polisi bir otomobilin vites kutusunda 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulanan karı koca tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda uygulama başlattı. Polis bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Polis otomobilde uyuşturucu olabileceğini düşünerek olay yerine hassas burunlu narkotik köpeği "Uzi"yi getirdi. Uzi yaptığı aramada otomobilin vites kutusuna tepki verdi. Polis köpeğin tepki verdiği yeri açtığında paketler halinde 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Otomobilde bulunan Mahmud Z. (30), dini nikahlı eşi Emine D. ile kardeşi Muhammed Z. gözaltına alındı. Emine D., emniyete götürülen şüphelilerden Mahmud Z. ile Muhammed Z.'nin, uyuşturucudan haberi olmadığını öne sürdü. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Emine D. ise uyuşturucu maddeyi Gaziantep'te tanımadığı bir kişinin araca sakladığını, karşılığında da para teklif ettiğini iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden karı-koca tutuklanırken diğer zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Vites kutusundan çıkan uyuşturucuyu hamile kadın üstlendi
Vites kutusundan çıkan uyuşturucuyu hamile kadın üstlendi
Vites kutusundan çıkan uyuşturucuyu hamile kadın üstlendi
Vites kutusundan çıkan uyuşturucuyu hamile kadın üstlendi

Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vites kutusundan çıkan uyuşturucuyu hamile kadın üstlendi - Son Dakika


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