Vitor Hugo, Futbol Hikayesini Anlattı
17.03.2021 13:17
Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, çok özel ve samimi açıklamalarda bulundu. Hugo, futbol hayatının kısa hikayesini paylaştı.
Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, çok özel ve samimi açıklamalarda bulundu. Hugo, futbol hayatının kısa hikayesini paylaştı.
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