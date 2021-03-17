Vitor Hugo, Futbol Hikayesini Anlattı

Trabzonspor 'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo , çok özel ve samimi açıklamalarda bulundu. Hugo, futbol hayatının kısa hikayesini paylaştı.

Dünyada bir ilk! Koronavirüs aşısı olan annenin bebeği virüse karşı antikorlara sahip olarak doğdu