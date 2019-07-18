Son Dakika Haberleri: Vitor Hugo için Brezilya'dan yeni iddia
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Vitor Hugo için Brezilya'dan yeni iddia

25 dakika önce

Beşiktaş'ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan Vitor Hugo için Brezilya basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Vitor Hugo için Brezilya'dan yeni iddia, System.String[]
Beşiktaş'ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan Vitor Hugo için Brezilya basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı savunmacı için Palmeiras kulübünün bir teklif yaptığı ve Fiorentina'nın da bu teklifi kabul ettiği ifade edildi.
Beşiktaş'ın stoper transferi için listesinde ilk sırada yer alan Vitor Hugo transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncuyu kiralama konusunda Fiorentina ile anlaşan siyah-beyazlılar, transferde bitirmek için beklemeye geçmişti. Bugün akşam saatlerinde Brezilya kaynaklı UOL haber sitesinde yer alan habere göre Brezilya kulübü Palmeiras, Brezilyalı stoper için Fiorentina'ya 5 milyon Euro teklif etti. İtalya ekibinin bu teklifi kabul ettiği, Palmeiras'ın Vitor Hugo'ya da 1.8 milyon Euro önerdiği belirtildi. İki tarafın anlaşmaya vardığı, oyuncunun ülkesine dönme isteğinin bu transferde önemli rol oynadığı da haberin içeriğinde yer aldı.


Vitor Hugo, Palmeiras, Beşiktaş, Brezilya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:59 Kaynak: DHA
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