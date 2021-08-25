Üye Girişi
Vitor Pereira: Agresif ve kaliteli futbol ortaya koymaya çalışacağız - Son Dakika

Vitor Pereira: Agresif ve kaliteli futbol ortaya koymaya çalışacağız

25.08.2021 19:41
Vitor Pereira: Agresif ve kaliteli futbol ortaya koymaya çalışacağız, System.String[]

"Bizim için önemli olan, kendi oyunumuzu sahaya yansıtabilmemiz olacak""Onların ne düşüneceğini kontrol edemem""Burada bizimle olan oyuncular, dünyanın en iyi oyuncuları.

"Bizim için önemli olan, kendi oyunumuzu sahaya yansıtabilmemiz olacak"

"Onların ne düşüneceğini kontrol edemem"

"Burada bizimle olan oyuncular, dünyanın en iyi oyuncuları. Çünkü elimde olan oyuncular onlar"

Luiz Gustavo: Turu geçmek için geldik"Kendimi yüzde 100 şekilde işime vermeye çalışıyorum"

HELSİNKİ - Fenerbahçe'nin HJK Helsinki ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçı öncesinde teknik direktör Vitor Pereira ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Zor bir maça çıkacaklarını dile getiren Vitor Pereira, "Organize bir takıma karşı oynayacağız. Bazı kaliteli iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da aynı hedefteler. Grup aşamasına kalmak istiyorlar. Yarın ilk 11'de oynayacak oyunculardan bağımsız olarak, sahada; hırslı, organize ve kazanmak isteyen bir takım görüntüsü sergileyeceğiz. Yağmur, soğuk veya yapay çim gibi koşulların bizim oyunumuzu etkilemesine izin vermeyeceğiz. Ona rağmen yarın bu stat bizim için dünyadaki en güzel stat olacak. Çünkü maçımızı o an oynadığımız stat burası olacak. Biz de bu maçı en iyi şekilde geçip, grup aşamasına kalmak istiyoruz" dedi."BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN, KENDİ OYUNUMUZU SAHAYA YANSITABİLMEMİZ OLACAK""Önümüzdeki iki maçta biz elimizden gelenin en iyisini yapıp, her zaman ortaya koyduğumuz görüntüyü sergilemeye çalışacağız" diyen Portekizli teknik adam, "Agresif ve kaliteli futbol ortaya koymaya çalışacağız. Sonuna kadar savaşan bir takım görüntüsü ortaya koymaya çalışacağız. Bu ruhu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Herkesin çok koştuğu, çok çalıştığı, elinden geleni yaptığı bir görüntü sergilemeye çalışacağız. Tabii ki yaşadığımız sakatlıklar ve yağmur, statın dolu olup veya olmaması, soğuk hava gibi koşullardan bağımsız olarak bizim için önemli olan, kendi oyunumuzu sahaya yansıtabilmemiz olacak" ifadelerini kullandı."ONLARIN NE DÜŞÜNECEĞİNİ KONTROL EDEMEM"HJK Helsinki takımının ne düşündüğünü kontrol edemeyeceğini söyleyen Pereira, "Ben kendi takımımın ne düşündüğünü kontrol edebilirim. Onlar da sahaya çıktıklarında bu dediğimiz her şeyi unutacaklar. Soğuk hava, rüzgar, yağmur, sahanın suni çim olması gibi koşulları unutup, tek hedefimiz kazanmak için sahaya çıkacaklar" diye konuştu."BURADA BİZİMLE OLAN OYUNCULAR, DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARI. ÇÜNKÜ ELİMDE OLAN OYUNCULAR ONLAR"Şu an burada bizimle olan oyuncular, dünyanın en iyi oyuncuları. Çünkü mevcutta elimde olan oyuncular onlar. 20 dakikada olsa, 15 dakikada olsa; 60-90 dakikada olsa, oynayanların hepsi aynı ruhu sergilemeye çalışacaklar. Sahada çok çalışıp, özveri gösterecekler. Son maçı analiz ettiğimizde de savaşan, çalışan organize bir takım görüntüsü görmüştüm. Yarın da bunu göreceğiz. Farklı bir şey olmayacak, kimin oynadığının bir önemi olmayacak.GUSTAVO: TURU GEÇMEK İÇİN GELDİKLuiz Gustavo, Avrupa Ligi'nde devam etmeleri açısından çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyerek, "Biz buraya bu turu geçmek için geldik. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda tamamladık. Koşullardan bağımsız olarak hocamızla birlikte sahaya yansıtmaya çalıştığımız net bir felsefimiz var. Ne istediğimizi biliyoruz. Bunun için çok çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımız müddetçe şartların etkilemeyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı."KENDİMİ YÜZDE 100 ŞEKİLDE İŞİME VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Brezilyalı oyuncu, futbol oynamaktan çok keyif aldığını söyleyerek, "Benim bir felsefem vardır, benim için her zaman en önemli maç bir sonraki maçtır, o maç için en iyi şekilde hazırlanmaya çalışırım. Futbol oynamaktan çok keyif alıyorum. Futbola aşığım ve dolayısıyla kendimi yüzde 100 şekilde işime vermeye çalışıyorum. Oynadığım kulübe ve takım arkadaşlarıma yardım edebilmek için" dedi.


Vitor Pereira: Agresif ve kaliteli futbol ortaya koymaya çalışacağız
Vitor Pereira: Agresif ve kaliteli futbol ortaya koymaya çalışacağız
Vitor Pereira: Agresif ve kaliteli futbol ortaya koymaya çalışacağız

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Play Off, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Vitor Pereira: Agresif ve kaliteli futbol ortaya koymaya çalışacağız - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz 21:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz 20:47 "Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı? 20:31 Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı?
Hırsızlık yaparak Türkiye'yi dolaşan kadınlar yakayı ele verdi! Bir tanesi adliyeye giderken göbek attı 19:59 Hırsızlık yaparak Türkiye'yi dolaşan kadınlar yakayı ele verdi! Bir tanesi adliyeye giderken göbek attı TSK'nın ülkedeki varlığına karşı çıkan Taliban, Kabil Havalimanı için Ankara'dan teknik destek talebinde bulundu 19:42 TSK'nın ülkedeki varlığına karşı çıkan Taliban, Kabil Havalimanı için Ankara'dan teknik destek talebinde bulundu Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor 19:34 Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor
Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım 19:06 Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım TSK'ya gelecek olan 17:09 TSK'ya gelecek olan "Derman" gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor

Son Dakika Haberleri
19:05 Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım
18:55 Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transfer için atağa geçti
18:28 Selin vurduğu ilde akılalmaz olay! 20 yaşındaki sahte doktor, selzedeleri muayene edip ilaç yazdı
18:24 Beşiktaş Başkanı Çebi: Gedson Fernandes için bir isteğimiz kalmadı, Umut Meraş ve Kaan Ayhan'a talip olduk
17:47 Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı ile görüştüm, kızdım bağırdım
17:31 Son Dakika: Olimpiu Morutan, resmen Galatasaray'da! Bonservisi için 3.5 milyon euro bedel ödenecek
17:30 9 yaşındaki küçük çocuğa araç kullandıran babaya ceza kesildi! Savunması olaydan daha fena
17:16 Beşiktaş ve Gaziantep FK arasında geçen karşılaşması sırasında yere yığılan N'Sakala, futbol oynamaya devam edebilecek
17:09 TSK'ya gelecek olan "Derman" gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor
16:59 Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı
Sakatlıklarla başı dertte olan ünlü futbolcu Wilshere'ı kimse takımında istemedi! Çocuklarına durumu bir türlü açıklayamıyor Sakatlıklarla başı dertte olan ünlü futbolcu Wilshere'ı kimse takımında istemedi! Çocuklarına durumu bir türlü açıklayamıyor         
21:54
Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! 1 yıl boyunca La Liga'da mücadele edecek Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! 1 yıl boyunca La Liga'da mücadele edecek         
21:14
Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık         
20:31
Morutan için ödenen para, Gigi Becali'yi G.Saray taraftarının diline düşürdü: Dolandırdık Morutan için ödenen para, Gigi Becali'yi G.Saray taraftarının diline düşürdü: Dolandırdık         
20:01
Son Dakika: Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesine başlandı Son Dakika: Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesine başlandı         
19:54
Kurtarma ekibinde görevli gencin imdadına kimse yetişemedi Kurtarma ekibinde görevli gencin imdadına kimse yetişemedi         
19:38
Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:22
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar         
17:02
Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak         
16:14
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar         
14:44
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Canlı yayında yaptığı Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor         
11:47
Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı         
11:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 22:02:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vitor Pereira: Agresif ve kaliteli futbol ortaya koymaya çalışacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement