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Vitor Pereira: "Bugünkü gibi oynarsak şansımız çok yüksek olacak" - Son Dakika

Vitor Pereira: "Bugünkü gibi oynarsak şansımız çok yüksek olacak"

05.12.2021 22:11
Vitor Pereira: "Bugünkü gibi oynarsak şansımız çok yüksek olacak"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, bugünkü gibi oynayıp devam ederlerse şampiyon olmak için şanslarının çok yüksek olacağını söylerken, herhangi bir şekilde soru işareti bırakmadan yollarına devam etmek istediğini ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, bugünkü gibi oynayıp devam ederlerse şampiyon olmak için şanslarının çok yüksek olacağını söylerken, herhangi bir şekilde soru işareti bırakmadan yollarına devam etmek istediğini ifade etti.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Müsabakadan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, çok iyi bir oyun sergilediklerini ifade ederek, "Karakterimizi sahaya koyduk, birlik olduğumu gösterdik ve birlikte savaştık. En önemlisi Fenerbahçe'nin ve taraftarın ruhunu sahaya yansıttık. Oyuncularımızla gurur duyuyorum. Taraftarlara teşekkür ediyor ve oyuncularımı da tebrik ediyorum" dedi.

"YEDEK KULÜBESİNİ ISINAN OYUNCULARLA DAHA İYİ İLETİŞİM İÇİN DEĞİŞTİRDİK"

Kadıköy'de ilk kez sağ tarafta yer alan yedek kulübesini kullanmaları ile ilgili soruya cevap veren Portekizli teknik adam, "Yedek kulübesini değiştirmemizin sebebi, bazen oyuncu değişikliği yapmak istediğimizde mesafeden dolayı iletişim zorluğu yaşıyorduk ve değişikliği başkanda uygun gördü. Bu değişikliğin şansla alakası yok tamamen iletişimi daha iyi sağlamak içindi" ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİSİ OYUNCULARIN YANIMIZDA OLMASI, İNANMALARI VE SAVAŞMALARI"

Bir hoca olarak en önem verdiği şeyin oyuncularının birlik olduğunu görebilmek olduğunu söyleyen Pereira, "Hocalarının ne istediğini anlayan oyuncu grubu görmek, takım ruhu ile çalışan oyuncu grubuyla çalışmak en önem verdiğim şeylerden. Kariyerimde pek çok şey yaşadım ama her şeyden önce en önemlisi oyuncuların yanımızda olması, inanmaları, savaşmaları ve bu ruhu zorluklarda bile sürdürebilmesi. Taraftarımız çok tutkulu ve işler kötü gittiğinde taraftarda acı çekiyor. Önümüzdeki maçlara birlik olarak bakmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BUGÜNKÜ GİBİ OYNARSAK, DEVAM EDERSEK ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK OLACAKTIR"

Dışarıdan mutsuz gözüktüğü ile ilgili soruya cevap veren Pereira, "Aslında nasıl gözüktüğümüzden ziyade içimizde ne hissettiğimiz önemli ve ben çok mutluyum. Trabzonspor'un neler yaptığını kontrol edemeyiz, kendi yaptıklarımızı ederiz. Bugünkü gibi oynarsak, devam edersek şansımız çok yüksek olacaktır. Ligdeki bir sonraki maçı kazanmalıyız. Önümüzdeki lig maçı çok önemli, ama önce Avrupa maçına bakacağız sonra ligdeki maçı düşüneceğiz. Yapmamız gereken şey kendimize bakmamız gerekiyor. Ruhu ve kaliteli oyunu devam ettirmemiz gerekiyor. Herkesin inanması gerekiyor" diye konuştu.

"HER ŞEYİMİZİ BURAYA VERMEK İÇİN GELDİK"

Mesleğin başında bir teknik direktör olmadığını belirten Pereira, "Uzun yıllardır yapıyorum ve kimsenin inanmadığı zamanlar olmuştu. Ben her zaman inanmaya devam ettim ve bunları başarabildim. Sakin kalmamız gerekiyor. Biz tesise sabahın erken saatlerinde gelip 19.00'da çıkıyoruz. Çıktığımda dahi Fenerbahçe'yi düşünmeye devam ediyorum, yatağa girdiğimde ve uyandığımda Fenerbahçe'yi düşünüyorum. Bu kulübün tutkusunu hissediyoruz. Ailelerimizi Portekiz'de bırakıp buraya geldik. Her şeyimizi buraya vermek için geldik. İşimize inanmamızı gerekiyor ve oyuncuları işimize inandırmamız gerekiyor" dedi.

"HERHANGİ BİR SORU İŞARETİ BIRAKMADAN DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Kaybetmemeleri gereken puanlar kaybettiklerini ifade eden Vitor Pereira, "Sezon başında performansını gösteremediğimiz maçlar oldu. Avrupa Ligi maçları bizi biraz etkiledi. Bizim yapmamız gereken şey birliktelik ruhunu devam ettirmek. Herhangi bir soru işareti bırakmadan devam etmemiz gerekiyor. O dönemlerde takımımı etkileyen faktörler oldu ama her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıp bunların tekrarlanmaması için çabalayacağız" şeklinde konuştu.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort/İHA)

Vitor Pereira: Bugünkü gibi oynarsak şansımız çok yüksek olacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vitor Pereira: 'Bugünkü gibi oynarsak şansımız çok yüksek olacak' - Son Dakika


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