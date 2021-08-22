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Vitor Pereira, "Canavar"ı sahaya sürdü! Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Vitor Pereira, "Canavar"ı sahaya sürdü! Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

22.08.2021 20:41
Vitor Pereira,

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'la karşılaşıyor. 21.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Vitor Pereira, ilk 11'de Helsinki maçının yıldızı Muhammed'e görev verirken yeni transfer "Canavar" lakaplı Min-Jae Kim de ilk kez Fenerbahçe formasıyla mücadele edecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Geçen hafta Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibini de Kadıköy'de yenip 2'de 2 yapmak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Enner Valencia'nın durumu ise müsabaka saatinde belli olacak. Lisansı çıkarılan yeni transferlerden Güney Koreli stoper Min-jae Kim ise teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Atilla, Tisserand, Min Jae, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Samatta.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Güray, Bünyamin, Veysel, Nuri, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Wright.

Vitor Pereira, Canavar ı sahaya sürdü! Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira, 'Canavar'ı sahaya sürdü! Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor


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