Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Geçen hafta Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibini de Kadıköy'de yenip 2'de 2 yapmak istiyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Enner Valencia'nın durumu ise müsabaka saatinde belli olacak. Lisansı çıkarılan yeni transferlerden Güney Koreli stoper Min-jae Kim ise teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak.
Fenerbahçe: Altay, Atilla, Tisserand, Min Jae, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Samatta.
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Güray, Bünyamin, Veysel, Nuri, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Wright.
Son Dakika › Spor › Vitor Pereira, 'Canavar'ı sahaya sürdü! Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor