Vitor Pereira'dan Galatasaray itirafı!

Kariyerini Çin'de sürdüren Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira, Galatasaray'dan sezon başında Sevilla'nın yolunu tutan Porto'dan eski oyuncusu Fernando Reges hakkında itiraflarda bulundu.



İspanyol basınına röportaj veren Portekizli teknik direktör, Fernando'nun çok önemli bir oyuncu olduğunu belirtirken şu sözleri kullandı;



"HER TEKNİK ADAM BÖYLE OYUNCU İSTER"



"Fernando muhteşem bir oyuncu, onun gibisi yok. Hiçbir teknik direktör Fernando gibi bir oyuncuyu kaybetmek istemez. Her teknik adam onun gibi bir orta sahaya sahip olmak ister. Her zaman ihtiyaç duyabileceğiniz bir futbolcu. Çok zekidir, oyunun nasıl oynandığını anında görebiliyor."



Vitor Pereira ile Fernando, Porto'da birlikte çalışmışlardı. Sezon başında Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı orta saha, İspanya'da 17 maça çıktı.







