Vitor Pereira'dan Galatasaray itirafı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Vitor Pereira'dan Galatasaray itirafı! - Son Dakika Spor

Vitor Pereira'dan Galatasaray itirafı!

6 saat önce

Kariyerini Çin'de sürdüren Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira, Galatasaray'dan sezon başında Sevilla'nın yolunu tutan Porto'dan eski oyuncusu Fernando Reges hakkında itiraflarda bulundu.

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Kariyerini Çin'de sürdüren Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira, Galatasaray'dan sezon başında Sevilla'nın yolunu tutan Porto'dan eski oyuncusu Fernando Reges hakkında itiraflarda bulundu.


İspanyol basınına röportaj veren Portekizli teknik direktör, Fernando'nun çok önemli bir oyuncu olduğunu belirtirken şu sözleri kullandı;


"HER TEKNİK ADAM BÖYLE OYUNCU İSTER"


"Fernando muhteşem bir oyuncu, onun gibisi yok. Hiçbir teknik direktör Fernando gibi bir oyuncuyu kaybetmek istemez. Her teknik adam onun gibi bir orta sahaya sahip olmak ister. Her zaman ihtiyaç duyabileceğiniz bir futbolcu. Çok zekidir, oyunun nasıl oynandığını anında görebiliyor."


Vitor Pereira ile Fernando, Porto'da birlikte çalışmışlardı. Sezon başında Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı orta saha, İspanya'da 17 maça çıktı.



Çin Halk Cumhuriyeti, Galatasaray, Sevilla, Porto, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:10 
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