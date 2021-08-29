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Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! İşte Altay-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler - Son Dakika

Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! İşte Altay-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

29.08.2021 20:47
Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! İşte Altay-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler, System.String[]

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'la karşılaşıyor. 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Kasığında ağrı hisseden Mesut Özil, 20 kişilik kadroda yer almazken yerine genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya oynayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay'la karşılaşıyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak maç öncesi iki takımında 6 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Ev sahibi Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe, Altay karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Serdar Dursun, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak maç kadrosunda yer almıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Björkander, Murat, Naderi, Poko, Thiam, Pinares, Kappel, Bamba

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Valencia

Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! İşte Altay-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! İşte Altay-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! İşte Altay-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler - Son Dakika
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