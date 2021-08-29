Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! İşte Altay-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay'la karşılaşıyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak maç öncesi iki takımında 6 puanı bulunuyor.
Ev sahibi Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe, Altay karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Serdar Dursun, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak maç kadrosunda yer almıyor.
Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Björkander, Murat, Naderi, Poko, Thiam, Pinares, Kappel, Bamba
Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Valencia
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