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Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi - Son Dakika

Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi

21.09.2021 10:22

Başakşehir yenilgisinden sonra Fenerbahçe'de yeni kararlar alındı. Vitor Pereira, artık Filip Novak ve Jose Sosa ile çalışmak istemediği açıkladı. Sinan Gümüş ve Murat Sağlam'ı da kadroda görmek istemediğini iletti. Ayrılıklar bu isimlerle sınırlı kalmayacak, devre arasında adeta bir kıyım olacak.

Vitor Pereira yönetiminde başarılı sonuçlarla giren Fenerbahçe, sezonun ilk yenilgisi Başakşehir karşısında 2-0'lık skorla aldı. Skordan çok ortaya koyulan futbol Pereira ve yönetimi rahatsız etti.

Perşembe günü Giresunspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin çalışmaları da şimdiden başladı. Kadroya önemli takviyeler yapılacak, 4 isimle yollar ayrılacak. Ayrılacakların sayısının daha da artacağı belirtildi.

HEM TRANSFER HEM AYRILIK YAŞANACAK

A Spor'un haberine göre ocak ayında eksik bölgelere takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği bazı isimlerle de devre arasında yollarını ayıracak.

Vitor Pereira'dan olay rapor! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü çizdi

VERİLEN ŞANSLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Geçen sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Filip Novak, kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Vitor Pereira'nın verdiği şansları değerlendiremeyen ve yaşadığı sakatlıklarla düzenli forma şansı bulamayan Filip Novak ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Filip Novak'ın adı sık sık ülkesi Çekya'nın takımlarıyla anılıyor.

Vitor Pereira'dan olay rapor! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü çizdi

İSTİKRARSIZ GÖRÜNTÜSÜ PES ETTİRDİ

Fenerbahçe'nin Novak gibi Trabzonspor'la sözleşmesinin bitmesinin ardından kadrosuna kattığı Jose Sosa da Sarı-Lacivertlilerle yol ayrımında. Geride bıraktığımız sezonda istikrarsız bir görüntü sergileyen Jose Sosa'nın yeni transferlerle birlikte forma şansı iyice azaldı. Jose Sosa'nın ülkesi Arjantin'e dönmesi bekleniyor.

Vitor Pereira'dan olay rapor! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü çizdi

BİR KEZ DAHA MASAYA OTURULACAK

Vitor Pereira'nın yeni sezon planları arasında yer almayan Sinan Gümüş, kendisine gelen birçok teklifi reddetmiş ve Sarı-Lacivertlilerde kalmak istediğini belirtmişti. Bu gelişmelerin üzerine yönetimle kriz yaşayan Sinan Gümüş kadro dışı bırakılmıştı. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş'ün devre arasında takımdan ayrılması için oyuncuyla bir kez daha masaya oturulacak.

Vitor Pereira'dan olay rapor! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü çizdi

GÖZE GİREMEDİ

2019-2020 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olan Murat Sağlam da verilen şansları kullanamadı, göze giremedi. Geçen sezon Çaykur Rizespor'a kiralanan Murat Sağlam ile devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 23 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 125 bin euro.

Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi

Sinan Gümüş, Fenerbahçe, Başakşehir, Jose Sosa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi - Son Dakika
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