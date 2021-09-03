Yeni transferler Max Meyer ile Mergim Berisha, takımla ilk antrenmanına çıktı. Pereira, antrenmandan önce iki oyuncuyu takım arkadaşlarına tanıttı. Meyer ve Berisha, takımla çabuk kaynaştı. Keyifli anlar yaşandı.
Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu.
Ticari ilişkiler için Katar'a giden Mesut Özil ve sakatlığını atlatan İrfan Can, takımla çalıştı. Novak, Pelkas ve Serdar Dursun yer almadı. Ağrı hisseden Sosa da tedbir amaçlı olarak dinlendirildi.
Son Dakika › Spor › Vitor Pereira'dan özel karşılama! Sarı-Lacivertli takımın yeni transferleri ilk kez antrenmana çıktı - Son Dakika Spor