Vitor Pereira'dan sürpriz! Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Helsinki maçı kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı Helsinki maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi, kadroya alınmayan futbolcular ise dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas, Kim Min-Jae, Burak Kapacak'ın yanı sıra Mbawana Samatta da kadroda yer almadı. Öte yandan Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği isimler Mauricio Lemos, Zanka, Steven Caulker, Caner Erkin, Diego Perrotti, Mame Thiam ve Sinan Gümüş'te kadroda olmayan diğer futbolcular.

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