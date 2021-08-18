Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki'yle karşılaşacak Fenerbahçe'de maç kadrosu UEFA'ya bildirildi. 11 oyununcu kadroda yer almazken takımın şu anda sağlıklı tek forveti konumunda bulunan Mbawana Samatta'nın da kadroda yer almaması dikkat çekti.
Sarı-lacivertlilerin kadrosunda sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, Mbwana Samatta ile yeni transferler Kim Min-Jae ve Burak Kapacak kadroda yer almadı. Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Mauricio Lemos, Zanka, Steven Caulker, kadro dışı kalan Caner Erkin, Diego Perrotti, Mame Thiam ve Sinan Gümüş de UEFA listesine yazılmadı.
Son Dakika › Spor › Vitor Pereira'dan sürpriz! Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Helsinki maçı kadrosuna alınmadı - Son Dakika Spor