Vitor Pereira: Her zaman her koşulda beraberiz, çalışmaya devam

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, karşılaşma sonrası soyunma odasına giderek hırslı oyundan dolayı öğrencilerine teşekkür etti. Altay Bayındır ile de görüşme yapan Pereira, moralini bozmaması gerektiğini ifade etti.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, dün akşam evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, yaşanan puan kaybı camianın canını sıktı. Milli maç dönüşü yorgun oyunculara ve yaşanan sakatlıklara rağmen istekli görüntü veren sarı-lacivertli ekip, iki puan kaybetse de hırslandı. Sabah saatlerinde Samandıra'da kahvaltıda bir araya gelen sarı-lacivertli oyuncular, Frankfurt maçıyla birlikte daha güçlü dönecekleri konusunda görüş birliğine vardılar.

PEREIRA: ZAMAN ZAMAN PUAN KAYIPLARI NORMALSivasspor maçının ardından soyunma odasına giden Vitor Pereira, öğrencilerinin tek tek elini sıkarak gösterdikleri mücadele hırsından ve son dakikaya kadar vazgeçmemelerinden dolayı teşekkür etti. "Biz kazanırken de, puan kaybederken de bir takımız" ifadelerini kullanan Portekizli çalıştırıcı, "Amacımız tabii ki kazanmak. Ancak zaman zaman puan kayıpları normal. Problem yok, her zaman her koşulda beraberiz, çalışmaya devam" dedi."MORALİNİ BOZMA, SEN BİZE ÇOK MAÇ KAZANDIRDIN"Sivasspor karşılaşmasının 42'nci dakikasında kaleci Altay Bayındır'ın topu ayağından kaçırarak rakip oyuncu Henrique'ye yaptığı müdahale penaltı ile sonuçlandı. Mücadelede 1-0 öndeyken penaltı sonrası Sivasspor'un eşitliği yakalamasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Altay Bayındır'a en büyük destek teknik direktör Pereira'dan geldi. Soyunma odasında Altay ile görüşen Pereira, "Moralini bozma, sen bize çok maç kazandırdın, biz bugün takım halinde puan kaybettik" diyerek moral verdi. SAKATLAR CAN SIKIYOR

Fenerbahçe'de sezonun ilk 4 haftasındaki sakat oyuncu sayası 11'e yükseldi. Sarı-lacivertli ekipte; Mert Hakan Yandaş, Valencia, Serdar Aziz, İrfan Can, Novak, Sosa, Ferdi, Nazım ve Tisserand adale ve kasık sakatlığı yaşarken, Serdar Dursun'un köprücük kemiğinde kırık, Pelkas'ın ise omzunda çıkık bulunuyor.