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SPOR Vitor Pereira: Kayıpları telafi etmek istiyoruz - Son Dakika

SPOR Vitor Pereira: Kayıpları telafi etmek istiyoruz

19.12.2021 22:14

SPOR Vitor Pereira: Kayıpları telafi etmek istiyoruz'Spekülasyonlar yapılabilir ama ben umursamıyorum''Taraftarın duygularını kabul etmemiz gerekiyor''Tercih yaparken en iyisini yapmaya çalışıyoruz''Szalai çabuk bir futbolcu'Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) -Fenerbahçe Teknik...

SPOR Vitor Pereira: Kayıpları telafi etmek istiyoruz

'Spekülasyonlar yapılabilir ama ben umursamıyorum'

'Taraftarın duygularını kabul etmemiz gerekiyor'

'Tercih yaparken en iyisini yapmaya çalışıyoruz'

'Szalai çabuk bir futbolcu'

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-2 biten Beşiktaş derbisinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Oyuncularının savaştıklarını dile getiren Pereira, 'İki iyi takımın mücadelesiydi. Bütün hafta boyunca iyi bir şekilde çalıştık ve takımda birlik havası vardı. Başkanımıza galibiyet sunmak istiyorduk. Başkanımız çünkü her şeyin en iyisini hak ediyor, taraftarımız da öyle. Onlara da hediye etmek istiyorduk. Sahada kazanmak için her şeyi yaptık ama istediğimiz sonucu alamadık. Yapmamız gereken çalışıp önümüzdeki periyotta bu kayıpları telafi etmek' dedi.

'SPEKÜLASYONLAR YAPILABİLİR AMA BEN UMURSAMIYORUM'

Portekizli çalıştırıcı, kendisi hakkında çıkan başka takımlarla ilgili görüşmeleri iddiası ile ilgili olarak, 'Gerçekten birlik olmuş bir takım gördüm, taraftarı, hocası ve başkanı için. Taraftarın odağının etkilendiğini düşünmüyorum. Spekülasyonlar yapılabilir ama ben umursamıyorum. Burada olmaktan dolayı gururluyum ve konuşulanları umursamıyorum' diye konuştu.

'TARAFTARIN DUYGULARINI KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR'

Sarı-lacivertli taraftarın Başkan Ali Koç'u istifaya davet etmesi hakkında da konuşan Pereira, 'Öncelikle yapmamız gereken şey çalışmalara devam edip puanları telafi etmek. Yarın önümüzdeki maça odaklanacağız. Birlik olmamız gerekiyor. Takımda bir birlik havası var. Puan farkını kapatmak istiyoruz ama futbolda her şeyi kontrol edemiyorsunuz. Başkanımız bizi her zaman destekledi, bize yardım etti ve en iyi şartları bize sundu. Taraftarın duygularını kabul etmemiz gerekiyor. Tutkulu bir taraftarımız var, bu tepkileri doğal olarak anlamamız gerekiyor ama bizim de onlar için savaşmaya devam etmemiz gerekiyor' şeklinde konuştu.

'TERCİH YAPARKEN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Vitor Pereira, oyuncuların performansı hakkında da, 'Maçtan öncede belirttiğim gibi Mert Hakan gerçekten çok sevdiğim bir oyuncu. Ruhuyla oynuyor ama o bir sakatlıktan geldi. Yeni döndükten sonraki zamanlarda fiziksel durum aynı seviyede olmuyor. Fizik seviyesi en iyi seviyede değil. Bugün oyuna girdiğinde takımına yardım etmek için en iyisini yaptı. İrfan cezalıydı ve bu periyotun ilk günlerinde antrenman yapamadı bileğindeki problemden dolayı. Onun yerine oynayan Rossi çok iyi bir performans sergilemişti. Bugün oynayan herkes çok çalıştı. Benim için oyunun sonucunun bu şekilde değerlendirilmesine saygı duyarım. Gerçekten iyi oynadığımızı düşünüyorum. Mert ve İrfan takıma yardım ettiler. Sosa konusunda biz ilk 11'e karar verirken antrenmanlarda günlük olarak oyuncuları görme fırsatı oluyor ve olabilecek en iyi 11'i sahaya sürüyoruz. Bize göre maça çıkabilecek en iyi 11 buydu. Kazanmış olsaydık 'a, b ve c oyuncusu oynasaydı' yorumu olmazdı. Biz de tercih yaparken en iyisini yapmaya çalışıyoruz' dedi.

'SZALAİ ÇABUK BİR FUTBOLCU'

Attila Szalai'nin çok çabuk bir futbolcu olduğunu dile getiren Pereira, 'Ferdi bir sakatlık yaşadı. Çözüm bulmamız gerekiyordu ve onun atak defans yapabilecek kapasitede olması sebebiyle böyle bir tercihte bulunduk. Bu tercihten dolayı berabere kalmadık' şeklinde konuştu.

SPOR Vitor Pereira: Kayıpları telafi etmek istiyoruz
SPOR Vitor Pereira: Kayıpları telafi etmek istiyoruz
SPOR Vitor Pereira: Kayıpları telafi etmek istiyoruz
SPOR Vitor Pereira: Kayıpları telafi etmek istiyoruz

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Vitor Pereira: Kayıpları telafi etmek istiyoruz - Son Dakika


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