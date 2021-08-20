Vitor Pereira: Muhammed ve Arda, Türk futbolu için çok önemli futbolcular olacak

"Arda karakteri ve kalitesinde çok az oyuncu gördüm"

"Tecrübelilerin performansı, gençlerin karakterinden memnunum"

Muhammed Gümüşkaya: Kendimi geliştirmek zorundayım

Arda Güler: Çocukluktan beri o frikikte topun başına geçmek istiyordum

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Ben kariyerimde Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olan Porto'da 5 yıl altyapıda çalıştım. Arda karakteri ve kalitesinde çok az futbolcu gördüm. Kendilerini geliştirirlerse Muhammed ve Arda Türk futbolu için çok önemli futbolcular olacak" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında kendi sahasında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına karşılaşmada tek golü kaydeden Muhammed Gümüşkaya ve ilk kez Avrupa'da Fenerbahçe forması giyen Arda Güler ile katılan Portekizli teknik adam, Muhammed ve Arda'nın performansından çok memnun olduğunu vurgulayarak, "Tabii ki çok gururluyum bugün gerçekten sahada çok iyi iki karakter gördüm. Zor olmayan bir maçtı, genç oyuncularımız çok kaliteli bir oyun sergilediler. Böylesine bir maçta problemsiz oynadılar tecrübeli oyuncuların arasında. Tecrübeliler de çok iyiydi. Hafta boyunca gerçekten çok çalıştılar, kendilerine inanıyorlar. Muhammed çok kaliteli bir gol attı. Gerçekten çok mutluyum. Onlar genç oldukları için değil; kaliteli ve karakterli oldukları için oynadı" diye konuştu."ARDA KARAKTERİ VE KALİTESİNDE ÇOK AZ OYUNCU GÖRDÜM"Bugün şans verdiği genç futbolcular Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler ile ilgili olarak ise Portekizli teknik adam, "Genç oyuncuları yetiştirebilmek ve parlatabilmek istiyorsanız onlara her şeyden önce süre ve özgüven vermeniz gerekir. Hata yaptıklarında onları desteklemek gerek. Bunlar olunca kalite varsa parlıyorlar. Onların genç olması oynayacaklarının garanti olduğu anlamına gelmez. Ben kariyerimde Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olan Porto'da 5 yıl altyapıda çalıştım. Arda karakteri ve kalitesinde çok az oyuncu gördüm. Kendilerini geliştirirlerse Muhammed ve Arda, Türk futbolu için çok önemli futbolcular olacak" şeklinde konuştu."TECRÜBELİLERİN PERFORMANSI, GENÇLERİN KARAKTERİNDEN MEMNUNUM"Sakatlıklardan dolayı ellerinde sınırlı sayıda opsiyon kaldığını vurgulayan Pereira, bu açığı takım ruhu ve taraftarın desteği ile kapattıklarının altını çizerek, "Böylesine kapalı kompakt oynayan takımlara karşı oynamak kolay değil. Sabırlı olmanız gerekiyor boşlukları bulmak için. Devre arasında bu boşlukları bulabilmek için neler yapmamız gerektiğini anlattık ve ikinci yarı bunun yansımalarını gördük. Bana kupalar kazandıran çok maç oynadık ama bu maçında benim hayatımda özel bir yeri olacak. İlk maç bitti, yolun yarısındayız. 1-0'lık skor Finlandiya'da daha çok çalışmamız anlamına gelecek. Tecrübelilerin performansı ve gençlerin karakterinden memnunum. Taraftarla gurur duyuyorum. Camia, takım ve taraftar olarak çok güzel bir ruh ortaya koydu zorlukların üstesinden gelebilmek için. Sezonun başı çok sakatlık yaşadık. Bu da elimizdeki opsiyonları azalttı. Takım ruhu ve taraftarların kattığı ruhla bunların üstesinden gelmeyi becerebildik. Taraftarlarımız bize çok yardımcı oldu. Bugün ortaya koyulan ruh ve bu kadar zorlukla karşılaşırsa karşılarsın karakter göstermenin sahaya yansımasıydı" açıklamasında bulundu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, sakatlanarak oyundan çıkan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın sağlık durumlarının yarın çekilecek MR sonrasında netleşeceğini söyledi.MUHAMMED GÜMÜŞKAYA: KENDİMİ GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIMFenerbahçe'nin galibiyet golünü kaydeden Muhammed Gümüşkaya ise "Ben Fenerbahçe'de doğdum. Benim hayallerim burada yıllarca forma giymek. Bugün gol atmak bana nasip oldu, çok mutluyum. Bunu takım arkadaşlarım, ailem ve arkadaşlarımla paylaşacağım. Bugün attığım gol benim için burada kalacak ve yarın daha fazla çalışmaya devam edeceğim. Kendimi geliştirmek zorundayım. Bugün bugünde kaldı, yarın yeni bir gün, yeni maçlar ve hedefler başlıyor" dedi.ARDA GÜLER: ÇOCUKLUKTAN BERİ O FRİKİKTE TOPUN BAŞINA GEÇMEK İSTİYORDUM

Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir Avrupa maçında sahaya çıkan 16 yaşındaki Arda Güler ise teknik direktör Vitor Pereira'ya teşekkür ederek, "Şans verdiği için hocama, beni yetiştiren aileme ve Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Çocukluktan beri o frikikte, o topun başına geçmek istiyordum. Geçtim ama olmadı. Büyüdükçe küçülmemiz lazım ki altyapıda kardeşlerimiz bizim gibi sahaya çıksın. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.