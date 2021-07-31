Vitor Pereira neşteri vurdu! Fenerbahçe'de Dirar ve Lemos'la yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Kalabalık kadrosuyla dikkat çeken sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda düşünmediği isimler netlik kazanmaya başladı.

FENERBAHÇE YABANCI FUTBOLCU SAYISINI 14'E DÜŞÜRECEK

Takvim gazetesinin haberine göre; Teknik direktör Vitor Pereira'nın kamp çalışmaları sonunda raporunu yönetime ileteceği kaydedilirken Portekizli teknik adamın takımda düşünmediği isimlerin ortaya çıktığı ifade edildi. TFF'nin yeni yabancı sınırı kararının ardından kadrosunda 18 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe'nin bu sayıyı 14'e düşürmesi için 4 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekecek. Fenerbahçe'de yolların ayrılması beklenen ilk isimler Nabil Dirar ve Mauricio Lemos olacak.