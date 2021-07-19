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Vitor Pereira'nın Pep Guardiola'ya taktik verdiği ortaya çıktı! Guardiola, Pereira'ya seslendi: Vitor iyi izle senin taktiği uyguluyorum - Son Dakika

Vitor Pereira'nın Pep Guardiola'ya taktik verdiği ortaya çıktı! Guardiola, Pereira'ya seslendi: Vitor iyi izle senin taktiği uyguluyorum

19.07.2021 16:02

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Almanya'da görev yaptığı dönemde o zamanlar Bayern Münih'in teknik direktörü olan Pep Guardiola'yla görüştüğü iddia edildi. Bu görüşmede Bayern'in zaaflarını söyleyen Portekizli hoca, dünyaca ünlü teknik direktöre bazı önerilerde bulundu. Toplantı sonrası ilk idmanda Guardiola, kenarda antrenmanı izleyen Pereira'ya seslenerek, "Vitor iyi izle senin taktiği uyguluyorum" dedi.

Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan Vitor Pereira, 3'lü savunma formasyonunun yeniden yaygınlaşmasında ilk öncülerden. 2014 yılından beri bu formasyon üzerine çalışmalar yapan Portekizli hocanın, Bundesliga'da çalıştığı dönemde dünyaca ünlü hoca Pep Guardiola'yla görüşüp fikir alış verişi yaptığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'DE DENEDİ

Milliyet'in haberine göre; 2016-17 sezonuna girerken Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Monaco karşısında çıkan ve tek bir gol farkıyla elenen 52 yaşındaki çalıştırıcı, hatta işinden bile olmuştu. Monaco'yu 3-4-3 ile 2-1 yenmiş ama deplasmanda şanssız bir golle 3-1 kaybedince elenmişti. Futbolda geçiş oyununa büyük önem veren Vitor Pereira, 3-4-3 formasyonunun bu konuda çok uygun olduğunu ve orta saha merkezli pasa dayalı bir futbol oynandığını savunuyor.

BAYERN'İN ZAAFLARINI TEK TEK SÖYLEDİ

Dünya futbolunun önemli teknik adamlarından Pep Guardiola ile de bu konu üzerinden görüşmeler yapan Pereira, 3-4-3 olarak bilinen bu formasyonun ilk meyvelerini 2016'da yine Fenerbahçe'de atmıştı. Pep Guardiola ile Vitor Pereira, 2014 yılında Almanya'da sürekli bir aradaydı. Guardiola, Bayern Münih'te çalışırken, Alman devinin tesislerinde bulunan ve bir süre kalan Pereira, meslektaşı ile sık sık çalışmalar yaptı. Hatta Bayern'in bir sezon önce Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol yiyerek elendiği eşleşme üzerinden çalışmalar geliştirildi. Pereira, Bayern'in o dönemki zaaflarını tek tek Guardiola ile paylaştı.

"VITOR İYİ İZLE SENİN TAKTİĞİ UYGULUYORUM"

Guardiola'ya geçiş oyunları hakkında detaylı bir rapor sunan Portekizli hoca, adeta Bayern Münih'in reçetesini sundu. Bu toplantı sonrası Vitor Pereira'nın öneri ve çalışmalarından etkilenen Guardiola, direkt olarak takımına aktarmak istedi. İkili arasında bu durumla alakalı ilginç bir diyalog yaşandı. Toplantı sonrası ilk idmanda Guardiola kenardaki Pereira'ya seslenerek, "Vitor iyi izle senin taktiği uyguluyorum." dedi.

"PEP TIPKI YENİ OYUNCAK BULMUŞ ÇOCUK GİBİYDİ"

Bayern Münih'te 2014 yılında Guardiola ve Vitor Pereira'nın toplantıları yardımcı antrenörlerin de hep dikkatindeydi. Hatta Guardiola'nın yardımcılarından Manuel Estiarte, durumu Portekiz'de Record'la paylaşırken o günler şöyle anlatıyordu:

Sürekli ellerinde not defterleri ve bir kağıtlar oluyordu. Birbirlerine hararetle bir şeyler anlatıyorlardı. Daha sonra bir gün Vitor, Pep'e bir şeyler anlattı. Pep tıpkı yeni oyuncak bulmuş çocuk gibiydi. Hatta gidip Vitor'a sordum, 'Pep'e ne tavsiyesi verdin, gün boyu odasına kilitlendi ve bu konu üzerinde çalışmaya başladı.' dedim.

TAKTİĞİ ÇİN'DE MEYVELERİNİ VERDİ

Pep Guardiola ile bu konuda özel toplantılar yapan hatta Guardiola'nın Bayern Münih'te çalıştığı 2014 yılında taktik çalışmalar gerçekleştiren Portekizli hoca, 2016'da Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra da bu taktikten geri adım atmadı. Almanya'da 1860 Münih'te 3-4-3'ten vazgeçmeyen ama 20 maçta 11 yenilgi alan Vitor Pereira, pes etmedi. Çin'de Shanghai'da şampiyon olurken 3'lü savunma anlayışıyla 117 resmi maçta 71 galibiyet elde etti.

Vitor Pereira'nın Pep Guardiola'ya taktik verdiği ortaya çıktı! Guardiola, Pereira'ya seslendi: Vitor iyi izle senin taktiği uyguluyorum

Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Fenerbahçe, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira'nın Pep Guardiola'ya taktik verdiği ortaya çıktı! Guardiola, Pereira'ya seslendi: Vitor iyi izle senin taktiği uyguluyorum - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Vitor Pereira'nın Pep Guardiola'ya taktik verdiği ortaya çıktı! Guardiola, Pereira'ya seslendi: Vitor iyi izle senin taktiği uyguluyorum - Son Dakika
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