Üye Girişi
Vitor Pereira: "Oyuncular duygularıyla oynadılar, akıllarıyla değil" - Son Dakika

Vitor Pereira: "Oyuncular duygularıyla oynadılar, akıllarıyla değil"

30.09.2021 23:04
Vitor Pereira:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos karşısında yedikleri ikinci golden sonra takımın dengesini kaybettiğini ifade ederken futbolcularının akıllarıyla değil duygularıyla oynadıklarını ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos karşısında yedikleri ikinci golden sonra takımın dengesini kaybettiğini ifade ederken futbolcularının akıllarıyla değil duygularıyla oynadıklarını ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe evinde Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, kendileri ve takım için zor bir gece olduklarını ifade ederek, "Aileyiz kazanınca da kaybedince de. 3-0'lık mağlubiyet almak kolay değil. Ama ben size maçla alakalı fikrimi anlatıyım. Maça dominant başladık, pozisyonlar ürettik ama bu tarz seviyelerde oynuyorsanız hata yaptığınızda golle ödüyorsunuz. İlk hatada gol yedik. Bu durum maçın devamında onlara rahatlık verdi. Organize bir şekilde devam edemedik golden sonra, merkezde çok kompaktlardı ve her top kaybında kontratak yaptılar. Özgüvenimizi kaybettik golden sonra. Basit pas hataları ve top kayıpları yaptık. Bir iki pozisyon ürettik. İkinci yarı boşluk bulduk, pozisyon ürettik ama değerlendiremedik. Onlar da çok iyi kontrataklarla geldiler. Pozisyonlar ürettiğimiz anda gelip ikinci golü attılar. Biz de bu andan sonra dengemizi kaybettik. Duygusal oynadık atmosferine etkisiyle. Maçın en büyük etkisi yediğimiz ikinci goldü. Bu golü yemek taktiksel dengemizi kaybettirdi. Bu seviyede böyle bir takıma karşı oynuyorsanız eğer boşluk verirseniz gol atarlar. 3. golü de böyle buldular. Biz onların hatalarını değerlendirip gol atamadık. Onlar bizim hatalarımızı değerlendirip golleri attılar. Aldığımız zor bir sonuç, 3-0 ağır bir skor ama bugün 3 puan kaybettik. Deplasmanda bunu telafi etmeliyiz. Bugünden itibaren toparlanıp Kasımpaşa maçını düşünmemiz lazım. Çok önemli bir maç. Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor, hatalarımızdan ders çıkarıp güçlenmemiz gerekiyor. Pazar günü taraftarımıza 3 puan vermemiz gerekiyor. Taraftara teşekkür ediyorum. Ben bu takımın geleceğine inanıyorum bu takımın kalitesi var" dedi.

"OYUNCULAR DUYGULARIYLA OYNADILAR, AKILLARIYLA DEĞİL"

Maçın taktiksel yönünden durumuna değinen Pereira, "Bu sonuçta bir oyun. Bir sonraki maç farklı olacak farklı rakip olacak farklı problemler çözeceğiz. Takım ruhunu korumaya çalışıyoruz. Bugün bazı pozisyonlar yakaladık 1-1 yapabilirdik ama maç içinde hissettiğim şu ki ikinci golden sonra dengemizi kaybettik. Rakip çok kompakt bir şekilde hata yapmamızı bekledi. Oyuncular duygularıyla oynadılar, akıllarıyla değil. Böyle takımlara boşluk verirseniz gol atarlar. Mevcut durumu görmem gerek. Bugün oynadığımız takım Avrupa'da sık oynayan bir takım. Biz tecrübe ediniyoruz, hatalarımızı düzeltmek istiyoruz. Bu tarz turnuvalarda 3 yıldır yoktuk. Bu seviyede hatalar yaparsanız rakip gol atar. Taktiksel olgunluğu geliştirmeye çalışacağız. Oyunu nasıl kontrol etmemiz gerektiğini çok iyi öğreneceğiz ve pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ GOL ŞANSIMIZI KIRDI"

Her maçın farklı olduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, "Maçları tek bir şekilde yorumlamak imkansız. Bugünkü maç Başakşehir ve Sivas maçlarından farklıydı. Bugün aslında biz denedik. Rakibimiz yılan gibiydi bekledi istediğini alana kadar. Onlar tecrübeliler. Biz takım ruhunu oryaya koyarak başladık. İlk hatamızda tak diye gelip istediklerini aldılar. Biz duygusal dengemizi kaybettik ve yapmamamız gereken pas hataları yaptık. Taraftarın enerjisiyle tekrardan toparlanmaya çalıştık. Bu tarz seviyeler de olgun olmanız sakin kalmanız lazım. Dengeyi kaybederseniz rakipler cezalandırır. İlk yarı ve ikinci yarı pozisyon ürettik. Ama saniyelik dengenizi kaybettiğiniz bir anda gelip ikinci golü atabiliyorlar. 1-0 öne geçtikten sonra bizim hatamıza beklediler. İkinci golden sonra takım dengesini kaybetti. İkinci gol şansımızı kırdı. Gol atacağımıza inanıyorduk ama ikinci golden sonra taraftarı hayal kırıklığına uğratmak enerjiyi düşürdü. Bugün sadece bir maç kaybettik. Bir sonraki maça hazırlanmamız lazım. Ben üç maçı tek bir sebeple açıklayamam her maç farklı" şeklinde konuştu.

DİMİTRİS PELKAS: "YAKALADIĞIMIZ ŞANSLARI ATSAYDIK FARKLI OLABİLİRDİ"

Olympiakos maçının ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, maçın başında oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyleyerek, "Olympiakos bizi geride bekledi. Birinci golde şansın yardımıyla buldular. Bizim hatamızın ardından kontra atak yaptılar. Biz denedik, savaştık. Maçın en önemli durumu ikinci yarıda direkten benim dönen pozisyonumun ardından golü attılar. Biz yakaladığımız şansları atsaydık farklı olabilirdi. Pazar günü önemli bir maçımız var ligde lideriz. Yaklaşık 1 buçuk ay boyunca yoktum sezona çok hazır bir şekilde başladıktan sonra sakatlık yaşamak kötü. Adım adım kondisyonumu kazanacağım. Nisan, Mayıs ayından itibaren ilk defa 90 dakika oynadım. Bugün şans geldi aslında ama burada biz aileyiz. Aile olarak savaşıyoruz. Fırsat geldiğinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugünü unutup zorlukların içinden birlikte çıkacağız. Ben pozisyon ürettiğimizi düşünüyorum o pozisyonları değerlendiremedik. Hatay maçında da çok fazla şans üretmiştik. Son anlarda biraz daha konsantre olmamız gerekiyor. Eleştirilerinizi dinliyoruz ama aile olarak bizim birlik olmamız gerekiyor. 1-0 kazanmamız gerekiyorsa kazanmalıyız" dedi.

(Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol/İHA)

Vitor Pereira: Oyuncular duygularıyla oynadılar, akıllarıyla değil

Fenerbahçe, oyunlar, Pazar, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vitor Pereira: 'Oyuncular duygularıyla oynadılar, akıllarıyla değil' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları 23:03 Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli 22:47 Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli EPDK, 22:19 EPDK, "elektriğe zam yapıldı" iddialarını yalanladı
Youtuber gencin sosyal deneyi izleyenleri duygulandırdı 22:12 Youtuber gencin sosyal deneyi izleyenleri duygulandırdı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir 21:51 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi 21:04 Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi
Marsilya çok tehlikeli geldi! Tüm hatlarımızla savunmadayız 20:48 Marsilya çok tehlikeli geldi! Tüm hatlarımızla savunmadayız Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır 20:33 Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır

Son Dakika Haberleri
19:13 Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek
19:12 Korkutan haber! Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalarında artış görülebilir
18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı
18:37 Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi
18:02 Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi
18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor
17:50 Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı         
23:05
Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık         
22:54
Polonyalı hakem bu eli nasıl görmez! İşte G.Saraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon Polonyalı hakem bu eli nasıl görmez! İşte G.Saraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon         
22:36
F.Bahçe taraftarının hedefindeki Luiz Gustavo: Takıma istediğim gibi yardım edemedim F.Bahçe taraftarının hedefindeki Luiz Gustavo: Takıma istediğim gibi yardım edemedim         
22:13
Olympiakos mağlubiyeti taraftarı çıldırttı! Mert Hakan ve Gustavo oyundan çıkarken statta kıyamet koptu Olympiakos mağlubiyeti taraftarı çıldırttı! Mert Hakan ve Gustavo oyundan çıkarken statta kıyamet koptu         
21:55
Kadıköy'de büyük yıkım! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu Kadıköy'de büyük yıkım! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu         
21:31
Ivana Sert davayı kaybetti! Avukatına 197 bin lira vekalet ücreti ödeyecek Ivana Sert davayı kaybetti! Avukatına 197 bin lira vekalet ücreti ödeyecek         
20:49
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı         
20:33
Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı         
20:23
17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı         
19:36
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 23:16:15. #1.11#
SON DAKİKA: Vitor Pereira: "Oyuncular duygularıyla oynadılar, akıllarıyla değil" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement