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Vitor Pereira: "Oyuncuların sahada koyduğu karakterden çok memnunum"Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: "Muhammed ve Arda Türk futbolu için önemli... - Son Dakika

Vitor Pereira: "Oyuncuların sahada koyduğu karakterden çok memnunum"Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: "Muhammed ve Arda Türk futbolu için önemli...

20.08.2021 00:54

- Vitor Pereira: "Oyuncuların sahada koyduğu karakterden çok memnunum" Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: "Muhammed ve Arda Türk futbolu için önemli oyuncular olacak" Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, HJK Helsinki mücadelesinde oyuncularının sahada koyduğu karakterden çok memnun...

- Vitor Pereira: "Oyuncuların sahada koyduğu karakterden çok memnunum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira:

"Muhammed ve Arda Türk futbolu için önemli oyuncular olacak"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, HJK Helsinki mücadelesinde oyuncularının sahada koyduğu karakterden çok memnun olduğunu ifade ederken sahada yer alan genç isimler Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'in Türk futbolu için önemli oyuncular olacağını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe evinde HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, basın toplantısına genç futbolcular Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya ile geldi. Toplantıda gururlu olduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, "Tabi ki çok gururluyum bugün gerçekten sahada çok iyi iki karakter gördüm. Zor olmayan bir maçtı genç oyuncularımız çok kaliteli bir oyun sergilediler. Böylesine bir maçta problemsiz oynadılar tecrübeli oyuncuların arasında. Tecrübelilerde çok iyiydi. Hafta boyunca gerçekten çok çalıştılar kendilerine inanıyorlar. Muhammed çok kaliteli bir gol attı. Gerçekten çok mutluyum. Onlar genç oldukları için değil kaliteli ve karakterli oldukları için oynadılar" dedi.

"Muhammed ve Arda Türk futbolu için önemli oyuncular olacak"

Bugün sahada yer alan genç futbolcular Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler ile ilgili konuşan Pereira, "Genç oyuncuları yetiştirebilmek ve parlatabilmek istiyorsanız onlara her şeyden önce süre ve özgüven vermeniz gerekir. Hata yaptıklarında onları desteklemek gerek. Bunlar olunca ondada kalite varsa parlıyorlar. Onların genç olması oynayacaklarının garanti olduğu anlamına gelmez. Ben kariyerimde Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olan Porta'da 5 yıl altyapıda çalıştım. Arda karakteri ve kalitesinde çok az oyuncu gördüm. Kendini geliştirirse Muhammed ve Arda Türk futbolu için çok önemli futbolcular olacaklar" ifadelerini kullandı.

"Oyuncuların sahada koyduğu karakterden çok memnunum"

HJK Helsinki'nin oyun planına ve kendi sistemlerine değinen Portekizli teknik adam, "Böylesine kapalı kompakt oynayan takımlara karşı oynamak kolay değil. Sabırlı olmanız gerekiyor boşlukları bulmak için. Devre arasında bu boşlukları bulabilmek için neler yapmamız gerektiğini anlattık ve ikinci yarı bunun yansımalarını gördük. Bana kupalar kazandıran çok maç oynadık ama bu maçında benim hayatımda özel bir yeri olacak. İlk maç bitti yolun yarısındayız. 1-0'lık skor Finlandiya'da daha çok çalışmamız anlamına gelecek. Oyuncuların sahada koyduğu karakterden çok memnunum. Tecrübelilerin performansı ve gençlerin karakterinden memnunum. Taraftarla gurur duyuyorum. Camia takım ve taraftar olarak çok güzel bir ruh ortaya koydular zorlukların üstesinden gelebilmek için. Sezonun başı çok sakatlık yaşadık. Bu da elimizdeki opsiyonları azalttı. Takım ruhu ve taraftarların kattığı ruhla bunların üstesinden gelmeyi becerebildik. Taraftarlarımız bize çok yardımcı oldular. Bugün ortaya koyulan ruh ve bu kadar zorlukla karşılaşırsa karşılarsın karakter göstermenin sahaya yansımasıydı" şeklinde konuştu.

Son olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, sakatlanarak oyundan çıkan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın sağlık durumlarının yarın çekilecek MR sonrasında netleşeceğini belirtti.

Muhammed Gümüşkaya: "Bugün bugünde kaldı, yarın yeni bir gün, yeni maçlar ve hedefler başlıyor"

Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atan 20 yaşındaki futbolcu Muhammed Gümüşkaya, "Ben Fenerbahçe'de doğdum. Benim hayallerim burada yıllarca forma giymek. Bugün gol atmak bana nasip oldu, çok mutluyum. Bunu takım arkadaşlarım ailem ve arkadaşlarımla paylaşacağım. Yarın, bugün attığım gol benim için burada kalacak ve daha fazla çalışmaya devam edeceğim. Kendimi geliştirmek zorundayım. Bugün bugünde kaldı, yarın yeni bir gün, yeni maçlar ve hedefler başlıyor" ifadelerini kullandı.

Arda Güler: "Büyüdükçe küçülmemiz lazım"

Fenerbahçe formasıyla Avrupa maçında sahaya çıkan 16 yaşındaki Arda Güler, "Hocama çok teşekkür ederim şans verdiği için. Beni yetiştiren aileme ve Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Çocukluktan beri o frikikte o topun başına geçmek istiyordum. Geçtim ama olmadı. Büyüdükçe küçülmemiz lazım ve altyapıda kardeşlerimiz bizim gibi sahaya çıksın. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vitor Pereira: Oyuncuların sahada koyduğu karakterden çok memnunum Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Muhammed ve Arda Türk futbolu için önemli...
Vitor Pereira: Oyuncuların sahada koyduğu karakterden çok memnunum Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Muhammed ve Arda Türk futbolu için önemli...
Vitor Pereira: Oyuncuların sahada koyduğu karakterden çok memnunum Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Muhammed ve Arda Türk futbolu için önemli...
Vitor Pereira: Oyuncuların sahada koyduğu karakterden çok memnunum Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Muhammed ve Arda Türk futbolu için önemli...

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vitor Pereira: 'Oyuncuların sahada koyduğu karakterden çok memnunum'Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: 'Muhammed ve Arda Türk futbolu için önemli... - Son Dakika Spor


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