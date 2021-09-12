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Vitor Pereira: Sahada bağlantıyı yakalayamadık - Son Dakika

Vitor Pereira: Sahada bağlantıyı yakalayamadık

12.09.2021 20:25
Vitor Pereira: Sahada bağlantıyı yakalayamadık, System.String[]

"Yüksek ritimli, bol koşulu ve faulün az olduğu oyunları seviyorum" "Zamana ihtiyacımız var""Benim için önemli olan oyuncunun kalitesidir""Bizim birlik olarak aile gibi ayakta durmamız gerekiyor"Mustafa AKIN / İSTANBUL, - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Takım ruhu ve mücadele vardı...

"Yüksek ritimli, bol koşulu ve faulün az olduğu oyunları seviyorum"

"Zamana ihtiyacımız var"

"Benim için önemli olan oyuncunun kalitesidir""Bizim birlik olarak aile gibi ayakta durmamız gerekiyor"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Takım ruhu ve mücadele vardı ama eksik olan şeyler de vardı. Oyuncular arasındaki bağlantı eksikti" dedi.Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sahada oyuncular arasında bir bağlantı sorunu olduğunu ifade ederek, "Bugünkü maçta her şeyden biraz oldu. Takım ruhu ve mücadele vardı ama eksik olan şeyler de vardı. Oyuncular arasındaki bağlantı eksikti. Yeni gelen oyuncular vardı, milli takımlardan dönenler vardı. Kimisi maçtan 1 gün önce, kimisi 2 gün önce döndü. Bu nedenle aradaki uyumu yakalamak kolay olmadı. Yine de takım ruhu güzeldi. Önceki maçlarda gösterdiğimiz bazı davranışlarımız eksikti. Özellikle ilk yarıda boşluklar yakalamaya çalıştık ama oyun çok durdu. Skordan memnun değilim ama her zaman kazanamazsınız. Bugün takımın mücadelesinden memnunum. Taraftarlarımız bugün bize destek olmak için her şeyi yaptılar. Sakat olan oyuncuların iyileşmesi için elimizden geleni yapıp bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. "YÜKSEK RİTİMLİ, BOL KOŞULU VE FAULÜN AZ OLDUĞU OYUNLARI SEVİYORUM"  Pereira, mücadelenin çok durmasıyla ilgili olarak, "Tabii ki ben yüksek ritimli, bol koşulu ve faulün az olduğu oyunları seviyorum. İngiltere'deki gibi takımların çok koştuğu maçları seviyorum. Hakemlerin de oyunu ne zaman durdurup ne zaman durdurmamaları gerektiğini iyi ayırt etmeleri gerekiyor. Oyun çok fazla durduğu zaman tribünler için de güzel bir şov olmuyor. Oyunun çok durması güzel bir şey değil. Ama tabii ki bunun sorumlusu ben değilim. Bu hakemin sorumluluğundadır" dedi.Yaşanan sakatlıklara da değinen Pereira, "Bazı dramatik sakatlıklarımız oldu. Pelkas ve Serdar Dursun omzundan sakatlanmıştı. Kas sakatlıklarımız da var. Yüksek ritimli, baskılı oynamak istiyoruz. Bu yoğun tempoya adapte olmaları gerekiyor. Bazı oyuncuların bu tarz sakatlıklar yaşaması normal. Milli takımlar da bizi etkiliyor. Tisserand milli takıma gitti ve nasıl bir zeminde oynadığını bilmiyoruz. Onun da kasığında çekme oldu. Serdar'ın muhtemelen burnu kırıldı. Bunun maç temposuyla alakalı olduğunu düşünmüyoruz. Bazı oyuncular bu ritimle ilgili sıkıntılar yaşamış olabilir ama bazı sakatlıklar bu ritimle ilgili değil" ifadelerini kullandı. "ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR" Portekizli teknik adam, sahada koşan ve mücadele eden bir Fenerbahçe olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Tabii ki ben de sahada koşmayan bir takım görsem, ben de endişelenirdim. Taraftarlarımız her şeyi deneyen, çok çalışan bir takım görüyor. Tabii ki bazı şeyleri tam yapamıyoruz. Yeni gelen oyuncular var, milli takımdan gelen oyuncular var. Berisha, Rossi, Meyer'in takım arkadaşlarını tanımaları gerekiyor. Takımdaki diğer oyuncuların da onları tanıması gerekiyor. Biraz zaman gerekiyor bunun için. Ben memnunum onların performansından ama saha içindeki bağlantıyı kurmamız için, dediğim gibi zamana ihtiyacımız var." "BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN OYUNCUNUN KALİTESİDİR" Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel'in sakatlık yaşadığı anla ilgili yöneltilen soru üzerine Pereira, "Gerçekten çok fazla durum oldu aynı anda. 3 oyuncumuz sakatlık nedeniyle yerdeydi. Öncelikle sakatlıklarını anlamamız ve bir yandan da sahadaki Türk oyuncu sayısını hesaplamamız gerekiyordu. O anda birçok şey oldu ve bizim de beklememiz gerekiyordu. Serdar çıksaydı, 2 oyuncu değiştirmemiz gerekecekti. Osayi de dizine darbe almıştı. İrfan aynı noktadan sakatlandı. Tisserand'ın ardından Serdar'ın durumu ve İrfan'ın sakatlığı oldu. Yabancı kuralına karşı değilim. Türk oyuncular açısından çıkarılan bir kural olduğunu düşünüyorum. Ama benim için oyuncunun hangi milletten olduğunun önemi yok. Benim için önemli olan oyuncunun kalitesidir. Çin'de de böyle bir kural vardı. Kurala adapte olmanız gerekiyor. Bugünkü gibi durumlar yaşanabiliyor. Sakatlıkların ne olduğunu anlayıp sahadaki Türk oyuncuları hesaplamamız gerekiyordu. Bugün gerçekten çok fazla olayın olduğu bir maçtı" dedi. "BİZİM BİRLİK OLARAK AİLE GİBİ AYAKTA DURMAMIZ GEREKİYOR"

Her takımın her maçta puan kaybedebileceğini ifade eden Pereira, "Burada 5 sene önceki tecrübemle şunu biliyorum ki, Türkiye'deki her maçta puan kaybedebilirsiniz. Özellikle milli aradan sonraki maçlar tehlikeli olur. Tam takım olarak hazırlanamazsınız, milli takımlara giden oyuncular, maça kısa süre kala gelirler. Bugün avantajlıydık aslında. 1-0 öne geçtik ama maalesef maç 1-1 oldu. Altay bugüne kadar bize çok puan kazandırdı. Benim istediğim birlik olma ruhudur. Kazansalar da kaybetseler de bunun birlikte olması gerekiyor. Bizim birlik olarak aile gibi ayakta durmamız gerekiyor. İstediğimiz sonucu alamadık ama taraftarların desteğini sonuna kadar hissettik. Tabii ki tökezlediğimiz zamanlar olacaktır ama aynı ruhla hareket edip ileriye dönük hareket etmemiz gerekiyor. Bir gün 'dünyanın en iyisi' deyip, ertesi gün çok kötüyüz demememiz gerekiyor. Her maçta bu bilinçle oynamamız gerekiyor. Penaltı konusunda yorum yapmak istemiyorum. Benim kontrol edebileceğim bir konu değil. Tabii ki bir fikrim var bununla ilgili olarak ama zamanı geri alamam ve karar veren kişi ben değilim. Futbolda bunlar var" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Vitor Pereira: Sahada bağlantıyı yakalayamadık - Son Dakika Spor


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