Vitor Pereira: "Skordan memnun değilim ama mücadeleden memnunum"

Sivasspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira maçın ardından konuştu. Skordan memnun olmamasına karşın takımının iyi mücadele ettiğini söyleyen Pereira, yeni transferlerin de zamanla çok iyi noktaya geleceğini ifade etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk eden ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Portekizli teknik adam, "Bugünkü maçta her şeyden biraz oldu. Takım ruhu ve mücadele vardı ama eksik olan şeyler vardı. Oyuncular arasındaki bağlantı eksikti. Yeni gelen oyuncular vardı, milli takımlardan dönenler vardı. Kimisi maçtan 1 gün önce, kimisi 2 gün önce döndü. Bu nedenle aradaki uyumu yakalamak kolay olmadı. Yine de takım ruhu güzeldi. Önceki maçlarda gösterdiğimiz bazı davranışlarımız eksikti. Özellikle ilk yarıda boşluklar yakalamaya çalıştık ama oyun çok durdu. Skordan memnun değilim ama her zaman kazanamazsınız. Bugün takımın mücadelesinden memnunum. Taraftarlarımız bugün bize destek olmak için her şeyi yaptılar. Sakat olan oyuncuların iyileşmesi için elimizden geleni yapıp bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bazı sakatlıklar yüksek ritimle ilgili, bazıları ise alakasız"

Karşılaşmanın çok durmasıyla ilgili olarak konuşan Vitor Pereira, "Tabii ki ben yüksek ritimli, bol koşulu ve faulün az olduğu oyunları seviyorum. İngiltere'deki gibi takımların çok koştuğu maçları seviyorum. Hakemlerin de oyunu ne zaman durdurup ne zaman durdurmamaları gerektiğini iyi ayırt etmeleri gerekiyor. Oyun çok fazla durduğu zaman tribünler için de güzel bir şov olmuyor. Oyunun çok durması güzel bir şey değil. Ama tabii ki bunun sorumlusu ben değilim. Bu hakemin sorumluluğundadır" dedi. Yaşanan sakatlıklara da değinen Pereira, "Bazı dramatik sakatlıklarımız oldu. Pelkas ve Serdar Dursun omzundan sakatlanmıştı. Kas sakatlıklarımız da var. Yüksek ritimli, baskılı oynamak istiyoruz. Bu yoğun tempoya adapte olmaları gerekiyor. Bazı oyuncuların bu tarz sakatlıklar yaşaması normal. Milli takımlar da bizi etkiliyor. Tisserand milli takıma gitti ve nasıl bir zeminde oynadığını bilmiyoruz. Onun da kasığında çekme oldu. Serdar'ın muhtemelen burnu kırıldı. Bunun maç temposuyla alakalı olduğunu düşünmüyoruz. Bazı oyuncular bu ritimle ilgili sıkıntılar yaşamış olabilir ama bazı sakatlıklar bu ritimle ilgili değil" diye konuştu.

"Yeni transferlerin zamana ihtiyacı var"

Takımının sahada koşan ve mücadele eden bir ekip olduğunu söyleyen Vitor Pereira, "Tabii ki ben de sahada koşmayan bir takım görsem, ben de endişelenirdim. Taraftarlarımız her şeyi deneyen çok çalışan bir takım görüyor. Tabii ki bazı şeyleri tam yapamıyoruz. Yeni gelen oyuncular var, milli takımdan gelen oyuncular var. Berisha, Rossi, Meyer'in takım arkadaşlarını tanımaları gerekiyor. Takımdaki diğer oyuncuların da onları tanıması gerekiyor. Biraz zaman gerekiyor bunun için. Ben memnunum onların performansından ama saha içindeki bağlantıyı kurmamız için, dediğim gibi zamana ihtiyacımız var" diyerek devam etti.

"Yabancı kuralına karşı değilim, benim için önemli olan oyuncunun kalitesidir"

Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel'in sakatlandığı an için sorulan soruyu yanıtlayan Pereira, "Gerçekten çok fazla durum oldu aynı anda. 3 oyuncumuz sakatlık nedeniyle yerdeydi. Öncelikle sakatlıklarını anlamamız ve bir yandan da sahadaki Türk oyuncu sayısını hesaplamamız gerekiyordu. O anda birçok şey oldu ve bizim de beklememiz gerekiyordu. Serdar çıksaydı, 2 oyuncu değiştirmemiz gerekecekti. Osayi de dizine darbe almıştı. İrfan aynı noktadan sakatlandı. Tisserand'ın ardından Serdar'ın durumu ve İrfan'ın sakatlığı oldu. Yabancı kuralına karşı değilim. Türk oyuncular açısından çıkarılan bir kural olduğunu düşünüyorum. Ama benim için oyuncunun hangi milletten olduğunun önemi yok. Benim için önemli olan oyuncunun kalitesidir. Çin'de de böyle bir kural vardı. Kurala adapte olmanız gerekiyor. Bugünkü gibi durumlar yaşanabiliyor. Sakatlıkların ne olduğunu anlayıp sahadaki Türk oyuncuları hesaplamamız gerekiyordu. Bugün gerçekten çok fazla olayın olduğu bir maçtı" dedi.

"Bizim bir aile gibi ayakta durmamız gerekiyor"

Türkiye'deki her takımın her maçta puan kaybedebileceğini ifade eden Vitor Pereira, "Burada 5 sene önceki tecrübemle şunu biliyorum ki, Türkiye'deki her maçta puan kaybedebilirsiniz. Özellikle milli aradan sonraki maçlar tehlikeli olur. Tam takım olarak hazırlanamazsınız, milli takımlara giden oyuncular, maça kısa süre kala gelirler. Bugün avantajlıydık aslında. 1-0 öne geçtik ama maalesef maç 1-1 oldu. Altay bugüne kadar bize çok puan kazandırdı. Benim istediğim birlik olma ruhudur. Kazansalar da kaybetseler de bunun birlikte olması gerekiyor. Bizim birlik olarak aile gibi ayakta durmamız gerekiyor. İstediğimiz sonucu alamadık ama taraftarların desteğini sonuna kadar hissettik. Tabii ki tökezlediğimiz zamanlar olacaktır ama aynı ruhla hareket edip ileriye dönük hareket etmemiz gerekiyor. Bir gün 'Dünyanın en iyisi' deyip, ertesi gün çok kötüyüz demememiz gerekiyor. Her maçta bu bilinçle oynamamız gerekiyor. Penaltı konusunda yorum yapmak istemiyorum. Benim kontrol edebileceğim bir konu değil. Tabii ki bir fikrim var bununla ilgili olarak ama zamanı geri alamam ve karar veren kişi ben değilim. Futbolda bunlar var" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL