Üye Girişi
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçına doğru - Son Dakika

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçına doğru

08.12.2021 15:30

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son haftasında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, taraftarlarının önünde 3 puan almak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son haftasında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, taraftarlarının önünde 3 puan almak istediklerini söyledi.

Teknik direktör Pereira ve sarı-lacivertli futbolcu Jose Sosa, Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Portekizli teknik adam, grupta bazı maçlarda hedefledikleri sonuçları alamadıklarını ifade ederek, "Bu turnuva bizim için farklı olabilirdi. Eintracht Frankfurt ve Antwerp maçlarında kaçırdığımız penaltıları atsak toplam 4 puanımız daha olabilirdi. Fakat ne yazık ki bu şekilde olmadı. Gerçeği değiştiremeyiz. Yarınki rakibimiz Bundesliga'da oynayan zor bir rakip. Kuvvetli, organize bir takım. Taraftarımızın önünde kazanıp 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Önceliklerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan Pereira, kadronun nasıl olacağına yönelik soruya, "Yarınki maç önemli bir karşılaşma. Galibiyet için savaşmak istiyoruz. Bizim önceliğimiz lig. Avrupa maçlarından sonra toparlanmak için az süremiz olduğu için işleri doğru yapmamız gerekiyor. Yarınki kadroda birkaç değişiklik yapabiliriz ama yarınki kadro da güçlü bir kadro olacak." diye cevap verdi.

Çaykur Rizespor maçındaki performansı sergilemeleri halinde ligde seviyelerini yukarı çekebileceklerini aktaran Pereira, şunları kaydetti:

"Önemli olan her zaman Fenerbahçe. Ben her zaman takım için en iyisini arıyorum. Takımla birlikte gelişmemiz gerektiğini, düzeltmemiz gereken şeyler olduğunu, son maçtaki gibi oynarsak seviyemizi yukarı çekebileceğimizi konuşuyoruz. Bunlar bizim kontrolümüzde olan şeyler. Ben ve ekibim tüm konsantrasyonumuzu bu takıma veriyoruz. Maç bitince işiniz bitmiyor. Maçtan sonra hafta içinde herkes fikrini paylaşıyor. Bizim de bu fikirlere saygı duyup yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

Sosa: "Evimizde oynayacağımız maç için heyecanlıyız"

UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmelerine rağmen bir Avrupa maçı olduğu için mücadelenin önemli olduğunu dile getiren Jose Sosa ise karşılaşmaya ilişkin şunları söyledi:

"Yarın evimizde oynayacağımız maç için heyecanlıyız. Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizden bağımsız olarak bu turnuvaya saygı duyduğumuz gösteren performans sergilemek istiyoruz. Sonuçta bir Avrupa maçı. Takımımızı Avrupa arenasında temsil ediyoruz. Bu yüzden bizim için özel bir maç. Şu anda ligi düşünmüyoruz, bu maçtan sonra ligi düşünmek için zamanımız olacak. Süper Lig'de son haftalar belirleyici oluyor. Kişisel hedeflerinizi içinizde belirlersiniz. Ben de her gün kendimi geliştirmek istiyorum. Yıllar ilerleyince pozisyonumda da değişiklik oldu. Şahsi başarımı düşünmüyorum. Oynadığım maçlarda takıma katkı sağlamak istiyorum. Hocamız gençlere şans veriyor. Biz de tecrübeliler kadar sorumluyuz. Onlara tecrübelerimizi aktarmak ve örnek zorundayız."

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçına doğru
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçına doğru
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçına doğru
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçına doğru
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçına doğru
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçına doğru
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçına doğru
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçına doğru
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçına doğru

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Frankfurt, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçına doğru - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Benzin ve motorine yeni zam! Fiyatlar artık çift haneli 16:19 Son dakika: Benzin ve motorine yeni zam! Fiyatlar artık çift haneli
Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi 16:16 Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi Uçak kazasından kötü haber! Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşi hayatını kaybetti 16:12 Uçak kazasından kötü haber! Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşi hayatını kaybetti Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklama TL'yi vurdu! Dolar ve Euro yükseldi! 16:05 Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklama TL'yi vurdu! Dolar ve Euro yükseldi! Kuruluş Osman'da bugün: Turgut Bey ölümün kıyısında 15:54 Kuruluş Osman'da bugün: Turgut Bey ölümün kıyısında Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı 15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü 15:19 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu 14:52 Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu

Son Dakika Haberleri
16:21 İstanbul ve İzmir depremleri için tam tarih verdi! Prof. Dr. Ercan hesapladı!
16:19 Son dakika: Benzin ve motorine yeni zam! Fiyatlar artık çift haneli
16:11 Uçak kazasından kötü haber! Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşi hayatını kaybetti
16:10 Ünlü oyuncunun en acı günü: Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti
16:05 Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklama TL'yi vurdu! Dolar ve Euro yükseldi!
16:03 Ölmeden önce son sözleri "gözlerim görmüyor" oldu! Kolonya içmenin acı sonu!
15:59 Müjde: 3 doz Biontech aşısı Omicron varyantını etkisiz hale getiriyor!
15:59 Erdoğan, AİHM'e 3 defa başvurmuştu! Bugün ''Kararlarını tanımıyoruz'' dedi
15:58 Trabzonspor duyurdu! Jean Evrard Kouassi geliyor!
15:56 4 donör ilik naklinden vazgeçince 8 yaşındaki lösemili Ahmet hayatını kaybetti
İstanbul ve İzmir depremleri için tam tarih verdi! Prof. Dr. Ercan hesapladı! İstanbul ve İzmir depremleri için tam tarih verdi! Prof. Dr. Ercan hesapladı!         
16:21
Galatasaray taraftarını heyecana boğan paylaşım! Gedson Fernandes'in babası transferin fitilini yaktı Galatasaray taraftarını heyecana boğan paylaşım! Gedson Fernandes'in babası transferin fitilini yaktı         
16:19
İnternetten sipariş veren adama kullanılmış plastik damak gönderdiler İnternetten sipariş veren adama kullanılmış plastik damak gönderdiler         
16:15
Ünlü oyuncunun en acı günü: Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti Ünlü oyuncunun en acı günü: Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti         
16:10
Erdoğan, AİHM'e 3 defa başvurmuştu! Bugün ''Kararlarını tanımıyoruz'' dedi Erdoğan, AİHM'e 3 defa başvurmuştu! Bugün ''Kararlarını tanımıyoruz'' dedi         
15:59
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Adana'da doğdu, NASA astronotu olma yolunda ilerliyor! Türk asıllı Deniz Burnham astronot aday sınıfına seçildi Adana'da doğdu, NASA astronotu olma yolunda ilerliyor! Türk asıllı Deniz Burnham astronot aday sınıfına seçildi         
15:13
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 16:30:21. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçına doğru - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement