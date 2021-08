Vitor Pereira: Taraftarlarımızın önünde ikinci maç öncesi iyi bir sonuç almamız gerekiyor

"Bizim yarın yapmamız gereken kendi oyunumuzu oynamak"

"Ben sihirbaz değilim, elimde sihirli değnek yok"- "Samatta çok iyi bir futbolcu ama özgüven insanın içinden gelmeli""Önemli olan sahadaki dinamiklerdir"Attila Szalai: Uluslararası arenada da başarılı olmak istiyoruz- "Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik"- "Herkes taraftarın bize göstermiş olduğu bu inanılmaz desteğin farkında""Atmosferi görmek için gerçek anlamda sabırsızlanıyorum"Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, yarın oynayacakları Helsinki maçıyla ilgili olarak, "Bizim rakibimize saygı duymamız, kendi oyunumuzu oynamamız, kalitemizi ve takım ruhunu ortaya koymamız gerekiyor. Taraftarlarımızın önünde ikinci maç öncesi iyi bir sonuç almamız gerekiyor" dedi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Macar savunmacı Attila Szalai, sarı-lacivertli ekibin yarın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda oynayacağı Helsinki maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Yarınki maçta takım ruhunu ortaya koymanın önemine vurgu yapan Pereira, "Fiziksel olarak çok güçlü ve organize bir takıma karşı oynayacağız. Öne çıkan iyi oyuncuları var. Tabii ki ritim olarak bizden daha iyi durumdalar, çünkü ligleri başlayalı bir süre geçti. Bizim rakibimize saygı duymamız, kendi oyunumuzu oynamamız, kalitemizi ve takım ruhunu ortaya koymamız gerekiyor. Taraftarlarımızın önünde ikinci maç öncesi iyi bir sonuç almamız gerekiyor" dedi."BİZİM YARIN YAPMAMIZ GEREKEN KENDİ OYUNUMUZU OYNAMAK"Yarın sahaya çıkacak oyuncuların elinden geleni yapacağına inandığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Bizim yarın yapmamız gereken kendi oyunumuzu oynamak. Agresif, baskılı, topu tutan, topu çeviren, baskı yapmayı seven, topu kaybettiğinde reaksiyon gösteren, geçişlerde dinamik olan bir takım görüntüsü sergilemek istiyoruz. İçinde bulunduğumuz durum zor çünkü iki oyuncunun sakatlığı da ciddi sayılabilecek, bir süre takımdan uzak tutacak sakatlıklar. Ama eminim ki oynayanlar da ellerinden gelenin en iyisini yapıp bizim istediğimiz oyunu sergilemeye çalışacaklar" şeklinde konuştu."GOL ATAN BİR FORVET İSTİYORUM"Gündemdeki forvet transferiyle ilgili olarak da düşüncelerini paylaşan Pereira, istediği forvet tarzını da açıkladı. Bulduğu pozisyonları iyi değerlendiren bir santrfor istediğinin altını çizen Vitor Pereira, "Maç sırasında 3-4-3 başlayıp maç içerisinde bunu toplu ve topsuz oyunda farklı formasyonlara değiştirebilirsiniz. Yani önemli olan sahada göstermiş olduğunuz davranışlardır, sistemden bağımsız olarak. Önemli olan futbolcuların davranışları, bu davranışları iyi anlamaları ve sahada his sergileyebilmeleri. Yani topla ne yapmamız gerektiği, topsuz oyunda nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiği, nasıl savunma yapmamız gerektiği, topu kazandığımızda nasıl hızlı kontra atak yapmamız gerektiğini iyi anlamaları gerekiyor. Bunlar sistemden tamamen bağımsız olarak oyuncuların anlaması gereken şeyler. Forvet olarak kesinlikle ilk önce gol atan bir forvet istiyorum. Bitirici vuruşu iyi olan, gelen fırsatları değerlendiren, toplu ve topsuz oyunu iyi oynayabilen bir santrfor tercih ediyorum. Bağlantı sağlayabilecek forvet oyuncularını tercih ediyorum. Ama bu sadece forvet oyuncusu değil aslında ben bütün oyuncularımdan genel olarak zeki ve futbolu bilen oyuncular olmalarını istiyorum. Kolektif ruha sahip ve takıma teknik kalite katabilecek oyuncular istiyorum çünkü ben güzel futbol oynamayı seviyorum" dedi."BEN SİHİRBAZ DEĞİLİM, ELİMDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK"Saha içerisinde yaptıkları hataları düzeltmeye çalıştıklarını ve her geçen gün daha iyi seviyeye geleceklerine inandığını söyleyen Pereira, "Futbolda tabii ki hatalar yaparsınız. Her zaman bir önceki maçta yaptığınız hataları düzeltmek için çalışırsınız. Biz de ilk maçta evet, dediğiniz gibi savunma anlamında bazı sıkıntılar yaşadık ve şu anda mevcut olan kısacık sürede bu hatalarımızı düzeltmek için uğraşıyoruz. İmkanımız varsa bunu saha içerisinde yapıyoruz. Aynı zamanda videolarla da destekleyerek yapıyoruz. Futbol böyle bir süreçtir, hata yaparsınız, hatalarınızı düzeltirsiniz, daha da gelişirsiniz, seviyenizi artırırsınız. Ben tabii ki sihirbaz değilim, elimde sihirli bir değnek yok. Dolayısıyla bir zaman belirtmem mümkün değil ama çalışma şeklimizi devam ettirdiğimiz müddetçe gün gün, hafta hafta seviyemizi artıracağız ve eminim istikrarlı ve kuvvetli bir takım olacağız" diye konuştu."SAMATTA ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU AMA ÖZGÜVEN İNSANIN İÇİNDEN GELMELİ"Performansı eleştirilen Mbwana Samatta 'nın kamp sürecinde iyi çalıştığını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Hayatta çok fazla sözler verilir ama birçok insan verdiği sözü tutamaz. Benim de verdiğim söz tabii ki spesifik bir başarıdan ziyade çok çalışmak ve elimden gelenin en iyisini yapmak. Ben bunun sözünü verdim. Takımı geliştirebilmek için çok çalıştırıp elimden gelenin en iyisini yapmak. Samatta çok iyi bir futbolcu ama özgüven dışarıdan değil önce insanın içinden gelmeli. Kendim için konuşursam ben dışarıdan duyduklarımdan, gazete ve televizyonda gördüklerimden özgüvenim etkilenmez. Zaten burada konuşulanları da dil yüzünden anlamıyorum. Özgüven önce insanın içinden gelmeli. Ben oyuncularıma özgüven aşılamak için konuşuyorum. Samatta da geldiğimizden beri bu süreçte iyi çalıştı. İnanıyorum ki özgüveni yerine geldiğinde Belçika 'da yaptığı gibi çok fazla gol atacak" açıklamasında bulundu."ÖNEMLİ OLAN SAHADAKİ DİNAMİKLERDİR"Kendisi için takım sahadaki davranışlarının ve nasıl davranması gerektiğinin daha önemli olduğunu vurgulayan Pereira şöyle konuştu: " Manchester City 4-3-3 sistemiyle oynuyor ama onlar sürekli topa sahip oluyorlar. Aslında topa sahip oldukları anlarda sahadaki dizilişleri 4-3-3 olarak değil, hatlar arasında 5 tane oyuncuları oluyor. Evet, oyuna 4-3-3 sistemiyle başlıyorlar fakat maç içerisinde formasyonları topsuz oyunda, toplu oyunda sürekli değişebiliyor. Asla sistemler sabit değildir, maç içinde değişiklik gösterebilir. Önemli olan sahadaki dinamiklerdir, sistemlerdir. Bir maça 4'lü savunmayla başlayan bir takım da atak yaptığı zaman bekleri öne çıkıyor. Bu durumda arkada 2 stoper ve önlerinde ön libero kalmış oluyor. Dolayısıyla sistem oyun içerisinde değişiyor. Topu kaybettikleri zaman 4-3-3 sistemine geri geliyorlar. Modern futbol bu şekilde oynanıyor. Bence bakmanız gereken şey; takımın sahadaki davranışları neler, ortaya koymak istediği fikirler neler, takım nasıl oynamaya çalışıyor? Benim için önemli olan takımın oynadığı sistemden ziyade ne yapması gerektiğini, maçın her anında nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilebilmesi gerekiyor. Bütün oyuncuların bunu çok iyi anlayabilmiş ve çok iyi uygulayabiliyor olması gerekiyor."ATTİLA SZALAI: ULUSLARARASI ARENADA DA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZYarın oynanacak karşılaşma için heyecanlı olduklarını dile getiren Attila Szalai, "Yarınki maçla ilgili olarak gerçekten heyecanlı ve sabırsızız. Uzun zaman sonra evimizde taraftarlarımızın önünde oynayacağımız ilk maç olacak. Tabii ki biz ligde, kupada başarılı olmak istediğimiz gibi uluslararası arenada da başarılı olmak istiyoruz. Bu da bizim hedeflerimizden bir tanesi ve yarın da bunun ilk adımı" diye konuştu."ÇOK İYİ BİR HAZIRLIK DÖNEMİ GEÇİRDİK"Geçtiğimiz sezona göre sistemlerinin değiştiğine dikkat çeken Macar stoper, "Sistemimiz değişti ama çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Daha önce de dediğim gibi bu sisteme çok iyi bir şekilde adapte olduk. Sadece savunma oyuncuları değil bütün takım olarak. Gerçekten teknik ekibimiz, hocamız çok iyi bir iş çıkartıyorlar. Takımın oyuncularının gelişebilmesi, daha da iyiye gidebilmesi için her gün çalışıyorlar. Çünkü her zaman, her gün gelişme imkanınız vardır. Sadece taktiksel anlamda değil, fiziksel ve teknik anlamda da gelişebilirsiniz. Bizim de iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Eğer hocamızın istediği sistemi iyi bir şekilde yerine getirebilirsem başarılı olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu."HERKES TARAFTARIN BİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞU BU İNANILMAZ DESTEĞİN FARKINDA"Takımdaki herkesin, Fenerbahçe taraftarının verdiği desteğin farkında olduğunu dile getiren Szalai, "Taraftarların beni takımın bayrak oyuncusu olarak görmesinden, düşünmesinden dolayı çok mutluyum. Ben bu kulübün başarılı olması için her gün elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sadece ben değil, herkes taraftarın bize göstermiş olduğu bu inanılmaz desteğin farkında. Onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Böyle bir desteğe sahip olduğumuz için çok mutluyum. Sezon hedeflerimize gelecek olursak da hedeflerimiz zaten bellidir. Her sezon hedeflerimiz aynı; mümkün olduğunda başarılı olup kupalar kazanabilmek" ifadelerini kullandı."ATMOSFERİ GÖRMEK İÇİN GERÇEK ANLAMDA SABIRSIZLANIYORUM"Taraftarların tribünlere dönmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Szalai, sözlerini şöyle noktaladı:

"Uzunca bir süredir taraftarlarımızdan uzakta kalmıştık. Sonunda taraftarlarımız tribüne dönüyor ve çok heyecanlıyız. Ben, şanslıyım çünkü yazın Avrupa Şampiyonası'nda oynama şansı elde etmiştim ve orada Macaristan'da tamamen dolu tribünler önünde gerçekten fantastik bir atmosferde maç oynama şansına erişmiştim. Yarın için de bu inanılmaz arenanın atmosferini görmek için gerçek anlamda sabırsızlanıyorum. İyi olacağını düşünüyorum."