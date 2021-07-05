Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminin başlamasının ardından Caner Erkin'le nasıl bir ilişki kuracağı kafalarda soru işareti oluşturmuştu. Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bu konuyla ilgili, "Araları iyi. Caner 'Hocamı ilk ben karşılayacağım' dedi" ifadelerini kullanmıştı. İkili verdiği pozla bu sözleri doğru çıkardı.
Caner Erkin, Vitor Pereira'nın Topuk Yaylası'na gelmesinin ardından dediğini yaptı ve Portekizli teknik adama 'Hoş geldin' dedi. Daha sonra iki isim samimi bir fotoğraf çektirdi ve bu an, Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Son Dakika › Spor › Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı - Son Dakika Spor