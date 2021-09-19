- Vitor Pereira: "Vücut olarak sahadaydık, kafa olarak değildik"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Başakşehir maçıyla ilgili, "Vücut olarak sahadaydık, kafa olarak değildik. Normal şartlarda oynamış olsaydık kazanma ihtimalimiz daha yüksekti. Reaksiyon göstermeye çalıştık, skordan mutlu değiliz" diye konuştu.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Frankfurt maçının yansımalarını gördüklerini belirterek, " Almanya'da oynadığımız maçın faturasını ödedik. Orada yüksek konsantrasyon gerektiren, fiziksel olarak yoran bir maçtı. Seyahat ve maç gecesi oyuncular az uyumak zorunda kaldı ve takım yorgundu. Sahada reaksiyon gösteremedik, baskı yapmakta geç kaldık. Vücut olarak sahadaydık, kafa olarak değildik. Normal şartlarda oynamış olsaydık kazanma ihtimalimiz daha yüksekti. Reaksiyon göstermeye çalıştık, skordan mutlu değiliz. Rakipte maçın son bölümünde ikinci golü atıp maçı bitirdi. Dinlenmek için çok az süremiz oldu. Zaten Avrupa maçlarımızdan sonra takımların performansına baktığımızda bugün gördük ki Galatasaray'da kaybetti. Beşiktaş sıkıntılar yaşadı ve maçı çevirip şansla kazandı. Avrupa maçı sonrası bu tarz faturalar ödeyebiliyorsunuz" dedi.

"Rotasyon yapmasaydık sakatlanan oyuncular olacaktı ve maçı yine kaybedecektik"

Başakşehir mücadelesine rotasyon yaparak sahaya çıkmasıyla ilgili sorulan soruya cevap veren Pereira, "Eğer ben bugün rotasyon yapmamış olsaydım muhakkak sakatlanan oyuncular olacaktı ve maçı kaybedecektik. Yediğimiz gollere baktığımızda yorgunluk sebebiyle oldu. Ben oyuncularımın daha fazla sakatlanmasını istemiyorum. Perşembe ve pazar günü maçlarımız var rotasyon yapılmak zorundaydı oyuncular makine değil. Bugün maçın 10. dakikasında bir önceki maçta oynamış oyuncular sıkıntılar yaşamış olduğunu belirtti ve oyuncular çok yorgundu" şeklinde konuştu.

"Oyuncularım ellerinden geleni yapacak"

Takımının yorgunluk durumuna değinen Portekizli Teknik Adam, "Ben geleceği göremem kristal bir kürem yok ne olacağını o maçta bilemem. Olympiakos'a karşı oynayacağımız maçta çekişmeli geçecek orada da elimizden geleni yapacağız ve Kasımpaşa maçında da yapacağız. Bu maçta çözümler yoktu. Sakatlıktan yeni dönen oyuncular istediğimiz seviyede değil. O maçta oyuncular daha iyi bir form yakalamış olacak. O maçlarla ilgili söz veremem ama o maçlarda takımım elinden gelenin en iyisini yapacak. Mental olarak dinlemek için daha fazla dinlenmemiz gerekiyor. İnsan vücudu dinlenmeli. Frankfurt'ta oynadığımız maçtan sonra o gece oyuncular geç saatlere kadar uyuyamıyorlar ve sabah da erken kalkıp seyahat etmeniz gerekiyordu. Oyuncuların toparlanma sürelerini en kısaya indirmeye çalıştık. Dinlenmek için kısa bir süre vardı. Bugün sahada evet kafa olarak, ruh olarak burada değildik. Baskı yapmamız gerektiği anlarda geciktik. İlk top kontrolünde oyuncular top kontrolünü iyi yapamadı. Hepsi yorgunluğun sonuçları. Umarım bir sonraki maça daha iyi dinleneceğiz bir gün fazlamız olacak. Bu problem sadece Türk takımları için geçerli değil, PSV'nin maçını da izledim onlarda kaybettiler. Avrupa maçlarının böyle faturaları olabiliyor. Atalanta'da çok fazla zorluk çekti. Bunları sadece bir örnek vermek için söyledim. Yoğun geçen maçların faturasını ödeyebiliyorsunuz. Biz bu yoğun tempoya alışacağız. Bunun içinde bir süreç gerektiriyor. Rotasyon yapmamanız mümkün değil. 2 gün önce oynayan oyuncular çok iyi şekilde toparlanmaz. Denge sağlamanız gerekiyor. Tüm takım da değişemez ama dengeli bir şekilde rotasyon yapmanız gerekir. Bu yapılan rotasyon bazen sonuç verir bazen vermez. Fizyolojik olarak insan vücudu dinlenmeli" ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira son olarak Fenerbahçe taraftarları ile ilgili sorulan soruya, "Biz geldiğimizden beri 14. maçımızı oynadık. Bugün ilk kaybettiğimiz maç oldu. Bu takımın karakteri ve kalitesi var bu takım birlik olmuş durumda. Gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Şampiyonluk için savaşacağız. Rakiplerimizde puan kaybedecek. Trabzon biraz daha avantajlı Avrupa da oynamadığı için. Sadece 3 puan gerideyiz. Devam etmemiz gerekiyor. Vücut ve kafa olarak odaklanmış durumdayız. Bu takım şampiyonluk yarışında gereken cevabı verecek. Avrupa'da da en iyi performansı sergileyeceğiz. Bir gün en tepede görüp kaybettiğimiz de de çok kötüyüz diye düşünmemeleri gerekiyor. Biz yoğun tempoya alışacağız, vücutta alışacak, sakat olan oyuncular iyileşecek. Taraftarlarımız bu takıma güvensinler bu takımda çalışan herkes bu takımın çok iyi olması için çalışacağız ki sene sonunda kupalarla kutlama yapabilelim" dedi.