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Vitor Pereira yeniden Fenerbahçe'de - Son Dakika

Vitor Pereira yeniden Fenerbahçe'de

03.07.2021 00:58
Vitor Pereira yeniden Fenerbahçe'de, System.String[]

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda da teknik direktörlük koltuğunda oturan Vitor Pereira ile yeniden anlaştı.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda da teknik direktörlük koltuğunda oturan Vitor Pereira ile yeniden anlaştı.

Kariyerinde 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa olan, son olarak Çin'in Shanghai Port FC (eski adıyla Shanghai SIPG) takımını çalıştıran Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira, ikinci kez Fenerbahçe ile anlaştı.

"Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim"

5 yıl sonra Fenerbahçe'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Pereira, "Fenerbahçe'de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım. Şimdi yarım kalan bu hikayeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikaye mutlu bir sona kavuşacak. Başkan Ali Koç'la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe'nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi" dedi.

"Fenerbahçe bana çok etkileyici bir planla geldi"

Fenerbahçe'ye geldiği çok heyecanlı olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Ocak ayında bir gazeteye verdiğim özel röportajda Türkiye'de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirtmiştim. Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi. Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım. Bununla beraber heyecanımı 2 katına çıkaran bir diğer konu, büyük Fenerbahçe camiasının taraftarlarının önüne çıkmak olacak. Umuyorum ki önümüzdeki sezon özlenen şampiyonluğa omuz omuza vererek ulaşacağız" şeklinde konuştu.

5 farklı lig, 3 farklı şampiyonluk

Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira, Suudi Arabistan ve Türkiye maceraları dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Porto'daki ikinci sezonunda 30 maçta 24 galibiyet ve 6 beraberlikle namağlup şampiyonluk sevinci yaşayan Portekizli, 2011-2012 sezonundan bu yana çalıştırdığı takımlarla hiçbir zaman 3. sıranın altına inmedi. 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Al-Ahli, Suudi Arabistan Ligi'ni 3. sırada, 2015-2016'da çalıştırdığı Fenerbahçe ise Süper Lig'i 2. sırada bitirmişti. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vitor Pereira yeniden Fenerbahçe'de - Son Dakika Spor


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