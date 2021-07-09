Vitor Pereira'yla çekilen fotoğrafını paylaşan Mesut Özil, taraftarı mest etti

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Vitor Pereira yönetiminde Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil'in paylaşımı dikkat çekti.

TARAFTARLARIN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, Vitor Pereira'yla çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni hocasıyla olan olumlu diyaloğu yüzüne yansıyan Özil'in bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarları da mest etti.