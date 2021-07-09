Vitor Pereira'yla çekilen fotoğrafını paylaşan Mesut Özil, taraftarı mest etti
09.07.2021 19:43
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanlar yoğun bir tempoda devam ederken Portekizli hocanın, Mesut Özil'le olan olumlu diyaloğu da dikkat çekiyor. İdmanlarda son derece mutlu görünen Özil, Vitor Pereira'yla çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. İkilinin fotoğrafı, sarı-lacivertli taraftarların beğenisini topladı.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını Vitor Pereira yönetiminde Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil'in paylaşımı dikkat çekti.
TARAFTARLARIN BEĞENİSİNİ TOPLADI
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, Vitor Pereira'yla çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni hocasıyla olan olumlu diyaloğu yüzüne yansıyan Özil'in bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarları da mest etti.
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