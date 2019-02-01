Vitraspor Kan Kaybetmeye Devam Ediyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor ligin ilk yarısına gibi ligin ikinci yarısına da kötü başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor ligin ilk yarısına gibi ligin ikinci yarısına da kötü başladı.



BAL 9'uncu grup 15'inci hafta müsabakasında Bozüyük İlçe Stadı'nda oynanan erteleme müsabakasında Bozüyük Vitraspor, İstanbul temsilcisi Gaziosmanpaşaspor'a 2-1 yenilerek, ligin ikinci yarısında oynandığı ikinci karşılaşmasını da kaybetmiş oldu. Maça iyi başlayan Bozüyük temsilcisi Vitraspor maçın 8'inci dakikasında gelişen atakta Gaziosmanpaşasporlu Muhammet Hüseyin Toka topu kendi filelerine gönderdi. Bu golle Vitraspor 1-0 öne geçti. Bu golden sonra maçta dengeyi kuran Gaziosmanpaşaspor maçın 15'inci dakikasında Cüneyt Çarbuğa ile durumu 1-1'e getirdi. Bu golden sonra ataklarına devam eden Gaziosmanpaşaspor maçın 36'ncı dakikasında Samet Yüksel ile bulduğu golle 2-1 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı deplasman ekibini 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçın ikinci yarısında ev sahibi Vitraspor beraberliği yakalamak adına sayısız gol pozisyonuna girerken, bu pozisyonlardan sonuç alamadı. Maç 2-1'Lik skorla sona ererken, Vitraspor 14 takımlı ligde 8 puanla 13'üncü sıradaki yerini korudu. Gaziosmanpaşa Spor bu galibiyle 23 puana yükselerek, 7'inci sırada yer aldı.



Öte yandan Vitraspor ligde düşme hattın bulunurken, en yakın rakibi Büyük Derbentspor arasında 6 puanlık fark oluştu. Vitraspor 16'ncı haftada kendi evinde ligin en sırasında 3 puanla yer alan Kütahya Çamlıcaspor ile karışacak. - BİLECİK

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Göztepe'nin Geçen Sezon Transfer Etmekten Vazgeçtiği Oyuncu, 20 Milyon Euroya Barcelona'ya Gitti

Inter Taraftarları, Domagoj Vida'nın Transfer Edilmemesi Nedeniyle Yönetimi Eleştirdi

Fatih Terim, Yeni Transferler Kostas Mitroglou ve Luyindama'yı Maç Kadrosuna Aldı

İspanya Kral Kupasında Barcelona, Real Madrid ile Eşleşti