Vitraspor Kendi Evinde Sultangazispor'a Mağlup Oldu
1 saat önce
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup 19'uncu hafta müsabakasında Bozüyük temsilcisi Vitraspor kendi sahasında İstanbul temsilcisi Sultangazispor'a mağlup oldu.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup 19'uncu hafta müsabakasında Bozüyük
temsilcisi Vitraspor kendi sahasında İstanbul
temsilcisi Sultangazispor'a mağlup oldu.
Bozüyük 1 Nolu Çim Sahada oynanan BAL 9. Grup 19'uncu hafta müsabakasında Bozüyük temsilcisi Vitraspor kendi saha ve seyircisi önünde İstanbul temsilcisi Sultangazispor'a 2-0 mağlup olarak, 3 haftalık yenilmezlik serisini bozdu. Maça deplasmana gelen 100 kadar taraftar desteğini alarak başlayan Sultangazispor, mücadelenin 34'üncü dakikasında Abdülsamet Yıldırım ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarına devam eden Sultangazispor, maçın 37'nci dakikasında Mehmet Arslan
ile durumu 2-0'a getirdi. 3 dakika 2 golü kalesinde gören Vitraspor bu golden sonra toparlansa da ilk yarı konuk ekip Sultangazispor'un 2-0'lık üstülüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında iki takım oyuncuları karşılıklı buldukları atakları sonuçsuz bırakınca maçı Sultangazispor 2-0 kazandı. Bu galibiyet sonrası puanını 35'e çıkaran konuk ekip ligde 5'inci sırada yer aldı. Vitraspor ise; 15 puanla kalırken, 14 takımlı ligde 12'inci sırada düşme hattında yer aldı.
Vitraspor 20'nci haftada Vefaspor deplasmanına giderken, Sultangazispor kendi evinde lider Aliağa
F.A.Ş.'yi konuk edecek. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:35 Kaynak: İHA
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