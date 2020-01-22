Vitraspor rahat bir nefes aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Vitraspor rahat bir nefes aldı - Son Dakika Spor

Vitraspor rahat bir nefes aldı

6 saat önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor, kendi saha ve seyircisi önünde kazanarak, ligde rahat bir nefes aldı.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor, kendi saha ve seyircisi önünde kazanarak, ligde rahat bir nefes aldı.


BAL 9'uncu grup 14'üncü hafta müsabakasında Vitraspor, Maltepespor'u 1-0 yenerek, ligde 7 hafta sonunda 3 puanla tanıştı. Bozüyük 1. Nolu Saha'da oynanan müsabakanın ilk yarısında iki takım oyuncuları birbirlerine üstünlük kurma çabaları sonuçsuz kalınca, ilk yarı 0-0'lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına taraftar desteğini alarak başlayan Vitraspor, maçın 55'inci dakikasında Sefa Cantürk'ün golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, Vitraspor maçı 1-0 kazandı. Bu galibiyet sonra 7 hafta sonra 3 puanla tanışan Vitrapor puanını 15'e çıkararak, tehlike bölgesinden ir nebze olsun uzaklaştı. Maltepespor ise; 19 puanda kaldı.


Vitraspor ligin 15'inci haftasında deplasmanda Bursa temsilcisi Gülbahçespor ile karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Maltepespor, Bozüyük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
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