Vitraspor'un Ziraat Türkiye Kupasındaki rakibi belli oldu
1 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kur'a çekimi yapılırken, Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor'un rakibi belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası
1. eleme turu kur'a çekimi yapılırken, Bilecik
temsilcisi Bozüyük
Vitraspor'un rakibi belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Bozüyük Vitraspor'un Ziraat Türkiye Kupasına 1. eleme turundan katılırken, yapılan kur'a çekiminde rakibi Bursa
temsilcisi Yıldırım Spor
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oldu. Kupada 35 amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lig'e yükselen 9 ekibin katılacağı 1. eleme turu müsabakaları, 28-29 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 22 takım, 2. eleme turu müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
Öte yandan tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı Bozüyük Vitraspor deplasmanda oynayacak. - BİLECİK
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