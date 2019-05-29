Vitraspor yeni teknik direktörünü buldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesini BAL'da temsil eden Vitraspor yeni sezon için teknik direktör N. Emre Özbayer ile anlaştı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesini BAL'da temsil eden Vitraspor yeni sezon için teknik direktör N. Emre Özbayer ile anlaştı.



2018/2019 sezonunun sona ermesiyle birlikte yeni hoca arayışlarına başlayan Vitraspor yeni sezonda teknik direktör N. Emre Özbayer ile anlaştı. Eskişehir Demirspor'da antrenörlük hayatına başlayan Özbayer, Eskişehirspor'da altyapı ve A takım yardımcı antrenörlüğü görevlerinde bulundu. En son 3. Lig Erbaaspor'da A takım teknik direktörlüğü yaptı. Aynı zamanda TFF Tutor eğitmeni de olan Özbayer'e Vitraspor yönetimi başarılar diledi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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