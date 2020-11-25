Vitrin camını kıran hırsızlar ucuzlarını bırakıp pahalı telefonları çalmış - Son Dakika

Siirt'te bir iş yerinden cep telefonu çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Nuri Bayam Caddesi'nde cep telefonu satışı ve tamiri yapan Sedat Ay, komşusunun kendisini araması üzerine bir süre ayrıldığı iş yerinin soyulduğunu öğrendi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, camı kıran 2 hırsızın iş yerindeki çekmece ve vitrindeki telefonları karıştırması, ucuz olan telefonları masaya bırakıp, pahalı olanları da götürmesi yer aldı.

Sedat Ay, AA muhabirine, 30 bin lira dolayında zararı olduğunu, çalınan telefonların çoğunun müşterilere ait olduğunu söyledi.

Hırsızların rahat tavırlarına anlam veremediğini belirten Ay, şunları kaydetti:

"İş yerine geldiğimde camların kırıldığını gördüm. Güvenlik kamerasını incelediğimde parke taşıyla camın kırıldığı görülüyor. Daha sonra oradan kaçıp gidiyorlar. Bir müddet sonra içeriye girip aceleleri yokmuş gibi rahat bir tavırla çekmece ve vitrindeki telefonları tek tek karıştırıyorlar. Marka ve modellerine göre ucuzlarını masaya bırakıp pahalı olanları çalıyorlar. 1,5 saat sonra tekrar geri gelen hırsızlar bu kez tamir yaptığım müşterilere ait telefonları da almış."