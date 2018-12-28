Son Dakika Haberleri: Viva Otomotiv Samandağ'da Hizmete Girdi

Viva Otomotiv Samandağ'da Hizmete Girdi

1 saat önce

Viva Otomotiv Oto Alım Satım ve Kiralama, Samandağ Atatürk Mahallesi, Atatürk Caddesi Favvar Mevkii'de görkemli bir açılış töreni ile hizmete girdi.

Viva Otomotiv Samandağ'da Hizmete Girdi, System.String[]

Semir Boğday ve İsmail Yuva'ya ait işletmenin açılışına Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Duran Datlı, SATİYAD Başkanı Tahsin Boğday, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SATİYAD Başkanı Tahsin Boğday yaptığı açılış konuşmasında; " Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Emniyet Müdürüm ve değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Semir kardeşim ve İsmail Eniştemize bu yeni işyerlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah kazadan beladan korusun, yolları açık olsun. " ifadelerine yer verdi.

SATİYAD Başkanı Tahsin Boğday'ın konuşmasının ardından kurdele kesimi gerçekleşti. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, işletme sahipleri Semir Boğday ve İsmail Yuva'ya hayırlı olsun dileklerinde bulunarak bol kazançlar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:51 Kaynak: Bültenler

Mithat Nehir, Samandağ, Güncel
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