Son Dakika Haberleri: Vivense'den Yeni Showroom

Vivense'den Yeni Showroom

2 saat önce

Özel tasarımları ile mobilya ve yaşam ürünü sunan Vivense, 25. showroom'unu Bağdat Caddesi'nde açtı.

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Özel tasarımları ile mobilya ve yaşam ürünü sunan Vivense, 25. showroom'unu Bağdat Caddesi'nde açtı.

Özgün stillerdeki mobilya ve yaşam ürünleriyle 350 binin üzerinde eve giren Vivense, ücretsiz iç mimar danışmanlık hizmeti de sunuyor. İç mimarları eşliğinde yaşam alanına, tarza ve ihtiyaçlara göre; modern, çağdaş, klasik, İskandinav ya da retro esintili modeller arasından seçim yapabiliyor.

Özel koleksiyonlar Lagom ve Yeni Lüks'ün yanı sıra en sevilen modellerinin de tanıtıldığı showroomlarda, evin metrekaresine uygun ürünler seçilebiliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:28 Kaynak: İHA

Bağdat, Güncel
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