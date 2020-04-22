Vivense, kuşlar için sosyal sorumluluk projesi başlattı - Son Dakika
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Vivense, kuşlar için sosyal sorumluluk projesi başlattı

6 saat önce

Vivense, sadece evlerde değil, doğadaki yaşam alanlarını da güzelleştiriyor.

Vivense, kuşlar için sosyal sorumluluk projesi başlattı, System.String[]

Vivense, sadece evlerde değil, doğadaki yaşam alanlarını da güzelleştiriyor. 23 Nisan için başlattığı 'Kuş Evini Tasarla' projesi ile Vivense hem yetişkinleri hem de çocukları doğaya faydalı tasarımlar üretmeye davet ediyor.


Vivense, baharın müjdecisi kuşlar için ev tasarlanmasına öncülük ediyor. Cıvıltılarıyla mutluluk ve umut kaynağı olan kuşlar için Vivense'nin doğaya ve çevreye saygı yaklaşımıyla başlattığı projeyi destekleyerek, evde ailenizle veya çocuklarınızla birlikte tasarlayacağınız kuş evleri ile doğanın mimarları olabilirsiniz.


Kuşlar için doğanın mimarı siz olun


Vivense; çevreye katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında kuş evi tasarımlarını her bir proje destekçisinin hayal gücüne bırakıyor. Vivense'nin sosyal medya hesaplarındaki; basit malzemelerle kuş evi yapımı tekniklerini gösteren videoda yapılan yönlendirmelerle atık süt ya da meyve suyu ambalajlarını kuş evine dönüştürerek hem çevrenin korunmasına hem de kuşların barınmasına katkı sağlayabilirsiniz.


'Kuş Evi' yapımı için önerilen malzemeler


1 adet meyve suyu yada süt kutusu, pencere şeklinde kesilmiş bir karton, akrilik boya, ip, çift taraflı bant yada yapıştırıcı, ince küçük bir dal, kurşun kalem, küçük boya fırçası, makas, maket bıçağı ve tahta çubuk ile kuş evinizi tasarlamaya başlayabilirsiniz.


Kuş evi tasarlamak çok kolay!


Öncelikle pencere şeklinde kestiğiniz bir karton yardımıyla süt kutusunun her iki tarafında da ön alt yüzeyine pencere şekli çizip maket bıçağı ile çizgi üzerinden kutuyu kesiyorsunuz. Süt kutusunun kapağını tamamen çıkartıyor ve kutunun üst yan kenarlarını açıp makasla kesiyorsunuz. Çift taraflı bandın bir tarafına tahta çubukları yapıştırıyor, süt kutusunun tepesine çatı olacak şekilde yerleştirip yapıştırıyorsunuz. Kuş evinizi dilediğiniz gibi boyayıp, çatının altındaki boşluktan geçirdiğiniz ipi bağlıyor, kutunun alt kısmından küçük delik açarak kutunun diğer tarafına kadar dalı geçiriyorsunuz. Kuş eviniz artık hazır! İster balkonunuza ister bahçenize asarak,mimarı olduğunuz kuş evini bol bol cıvıltılarıyla yaşam alanlarınızı neşelendirecek kuşlara armağan edebilirsiniz.


Doğanın korunmasına destek olurken aynı zamanda evinizde keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak olan projenin detaylarını aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz. Kuş evi tasarımlarınızı sosyal medyada @vivensecom'u etiketiyle paylaşarak, Vivense'nin de kuş evlerinizi sosyal medyada yayınlamasını sağlayabilirsiniz. - İSTANBUL

23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:13 Kaynak: İHA

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