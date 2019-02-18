Vivienne Westwood, Londra Moda Haftası'na İlginç Koleksiyonu ve Şovuyla Yine Damgasını Vurdu

İngiltere'nin sıra dışı moda tasarımcısı Vivienne Westwood, Londra Moda Haftası'na ilginç koleksiyonu ve şovuyla yine damgasını vurdu.

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