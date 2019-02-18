Vivienne Westwood, Londra Moda Haftası'na İlginç Koleksiyonu ve Şovuyla Yine Damgasını Vurdu
10 dakika önce
İngiltere'nin sıra dışı moda tasarımcısı Vivienne Westwood, Londra Moda Haftası'na ilginç koleksiyonu ve şovuyla yine damgasını vurdu.
İngiltere'nin sıra dışı moda tasarımcısı Vivienne Westwood, Londra Moda Haftası'na ilginç koleksiyonu ve şovuyla yine damgasını vurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:25
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