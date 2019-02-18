Son Dakika Haberleri: Vivienne Westwood, Londra Moda Haftası'na İlginç Koleksiyonu ve Şovuyla Yine Damgasını Vurdu

Vivienne Westwood, Londra Moda Haftası'na İlginç Koleksiyonu ve Şovuyla Yine Damgasını Vurdu

10 dakika önce

İngiltere'nin sıra dışı moda tasarımcısı Vivienne Westwood, Londra Moda Haftası'na ilginç koleksiyonu ve şovuyla yine damgasını vurdu.

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İngiltere'nin sıra dışı moda tasarımcısı Vivienne Westwood, Londra Moda Haftası'na ilginç koleksiyonu ve şovuyla yine damgasını vurdu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:25 

İngiltere, Moda, Londra, Dünya
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