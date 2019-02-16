Son Dakika Haberleri: Vivo, 44 Watt Gücündeki Yeni Hızlı Şarj Teknolojisini Test Ediyor

Vivo, 44 Watt Gücündeki Yeni Hızlı Şarj Teknolojisini Test Ediyor

7 dakika önce

İddialara göre, Çinli telefon üreticisi Vivo yeni bir hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Vivo, 44 Watt Gücündeki Yeni Hızlı Şarj Teknolojisini Test Ediyor, System.String[]
Henüz resmi olarak açıklanmamış bir bilgiye göre Vivo, yeni bir hızlı şarj teknolojisini test ediyor. 44 watt gücündeki bu teknolojinin bir adı ve logosu da bulunuyor: FlashCharge. 24 Ocak'ta, IPO (Intellectual Property Office) FlashCharge ile ilgili bir patent oluşturdu. İddialara göre Vivo, bu teknolojisini yeni nesil telefonlarında kullanacak.

Kaynaklarıma göre Vivo, ismi Vivo FlashCharge olan 44 watt gücündeki yeni hızlı şarj teknolojisini test ediyor.

Vivo'nun FlashCharge'ının rakipleri Huawei ve Oppo ile çok kısa sürede tam şarja ulaşabilme gibi benzer özellikler taşıması bekleniyor. Şu ana kadar kağıt üzerinde en hızlı şarj Meizu Super mCharge. MWC 2017'de tanıtılan cihaz 55 watt gücündeydi. Cihaz konferansta gösterilse de henüz satışa sunulmuş durumda değil.




Şu an için Vivo'nun kablosuz şarj teknolojisiyle ilgili bilenenler bu kadar. Eğer ki şirket bu bilgiyi resmi olarak onaylarsa ilerleyen günlerde daha detaylı bilgiler de açıklanacaktır.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:56 

Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Buket Aydın ve Fatih Portakal'ı Birbirine Düşüren Çiftçi: Kanal D Yüzünden Küfür Yedim Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı

Bor Madeninden Üretilen Boron'un Satışı Beklentileri Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 18:03:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vivo, 44 Watt Gücündeki Yeni Hızlı Şarj Teknolojisini Test Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]