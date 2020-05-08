Vivo G1 5G ile Tanışın: Uygun Fiyata Yüksek Performans - Son Dakika

Akıllı telefon alanında önemli bir yere sahip olması beklenen Vivo G1 5G tanıtımı yapıldı. Özellikle de uygun fiyatlı cihaz arayanların tercihi olabilir. Peki bu model uygun fiyat için performansı gözardı etti mi? Gelin hep beraber bakalım.

Son dönemlerde kendisini iyiden iyiye belli etmeye başlayan Vivo, akıllı telefon modellerine ağırlık vermişti. Cihazın ilk olarak öne çıkan yönü şüphesiz 5G destekli olması. Şu an piyasaya sürülen neredeyse bütün cihazlar 5G bağlantı sistemini bir şekilde destek veriyor. Dünya geneline yayılması beklenen 5G sistemlerinin bu tür cihazlarla entegre olması önemli.

Vivo G1 5G yüksek ekran kalitesi sunuyor

Bundan kısa bir süre önce akıllı telefonlarla film izlemek veya benzer işler yapmak pek mümkün değildi. Böyle bir şey deneseniz bile verim almanız son derece zordu. Ancak daha sonradan geliştirilen sistemler ile birlikte bu mümkün hale geldi.

Akıllı telefonlarda video ve çeşitli filmler izlemek için ekranın kaliteli bir gösterim sunması gerekiyor. Şirketin G1 5G cihazı ise bunu karşılayacak gibi görünüyor. FHD+ (1080 x 2400 piksel) çözünürlüğe 409 ppi piksek yoğunluğuna sahip 6.44 inç AMOLED bir ekran bunu rahatlıkla sağlar diyebiliriz. Ekranın üstünde ise 32 MP selfie kamerası telefona ayrı bir özellik katacak gibi görünüyor.

Bu modeli özel kılan bir diğer detay ise 4K videolar çekebilmesi. Şu anda üst segment akıllı cihazlar bile 4K video çekme konusunda pek yeterli değil. Ancak cihaz oldukça iyi bir performans sergileyecek. Son olarak Cihazda; GPS, Bluetooth 5.0, Çift Bantlı Wi-Fi ve NFC gibi özelliklerin bulunması da onu cazip kılıyor. Sizce böyle bir model kullanıcılar tarafından çok fazla tercih edilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.