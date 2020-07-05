Vivo Y70 Teknik Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı! - Son Dakika

Vivo firmasının yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Vivo Y70 modelinin teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Vivo Y70 teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.



Vivo, mayıs ayında Samsung tarafından geliştirilen Exynos 880 işlemcisinin yer aldığı ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip Y70s modelini duyurmuştu. Bu duyurudan yalnızca iki ay gibi kısa bir süre sonra Vivo firmasının yeni bir akıllı telefon modelini duyurmaya hazırlandığı ortaya çıktı.



Vivo Y70 Teknik Özellikleri



Sızdırılan bilgilere göre IPS LCD ekrana sahip olan Vivo Y70, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2400 x 1800 piksel çözünürlük sunacak. Gücünü Exynos 880 işlemcisinden alan Vivo Y70, 6GB ve 8GB RAM seçeneklerine sahip olacağı belirtiliyor. Cihazda 128 GB depolama kapasitesi bulunacak.



Cihazın arka kısmında 48MP çözünürlüğünde ana kamera, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere toplamda 3 adet lens yer alacak. Arka kameraların dikey olarak konumlandırılacağı tahmin ediliyor. Cihazın ön kısmında ise 8MP çözünürlüğünde kamera bulunacağı iddia edildi. Vivo Y70 modelinin dijital görüntü sabitleyicisi (EIS) özelliğine de sahip olacağı belirtildi. 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekleyecek olan Vivo Y70, 4500 mAh batarya kapasitesine sahip. Vivo firmasının yeni modelinde USB Type-C bağlantı noktası bulunacak.



Vivo Y70 Fiyatı



Vivo Y70'in 6GB RAM ve 128GB seçeneklerine sahip olan sürümü yaklaşık 254 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olan sürümünün ise yaklaşık 283 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.