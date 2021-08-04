Vivo; Yeni Kamera Özelliği İçin Patent Başvurusunda Bulundu - Son Dakika

Vivo markası özellikle son dönemde yenilikçi akıllı telefonlar ile ilgiyi üstüne çekmeyi başardı. Örneğin, yakın zamanda piyasaya sürülen Vivo S10, rengi değiştirmek için doğrudan güneş ışığı altında yalnızca üç saniye süren fotokromik bir arka panel kullanmaktadır. Vivo; amiral gemisi cihazları için geliştirdiği yeni bir kameranın patentini aldığı bildirildi. Şirket bu yılın başında, Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (WIPO) "kamera modülü, elektronik ekipman ve kamera modülü kontrol yöntemi" için bir patent sundu. Bu 23 sayfalık belge 29 Temmuz 2021'de yayınlandı. Ultra telefoto açılır kameralının olduğu patent evraklarında, yeni bir amiral gemisi akıllı telefonun varlığı bildiriliyor.

Belge, mevcut akıllı telefonların yalnızca "düşük yakınlaştırma işlevini" desteklediğine dikkat çekti. Bu bağlamda, yeni Vivo akıllı telefon patenti "yüksek yakınlaştırma işlevi" elde edebilir. Başka bir deyişle, Vivo, patentli kamera sistemi sayesinde akıllı telefonların daha geniş bir yakınlaştırma aralığına sahip olmasını mümkün kılmayı umuyor. Vivo'nun zaten mükemmel yakınlaştırma kameralarına sahip bazı akıllı telefonları var. Örneğin, Vivo X30 Pro, 5x ve 2x yakınlaştırmalı iki telefoto lense sahiptir.

Vivo; Yeni Akıllı Telefonları İçin Superzoom Özelliğini Geliştiriyor

Vivo'nun patentli Superzoom kamera teknolojisini daha iyi anlamak için grafik tasarımcı Technizo Concept, Vivo markası için tasarladığı görselleri incelemek gerekir. Bu yeni Vivo akıllı telefonda açılır kamera sistemi var. Ancak kameranın öne bakmak yerine geriye baktığı tespit edildi.

Yani arka kamera açılır sisteme dahil edilmiş ve ön kamera ekranın altına yerleştirilmiştir. Açılır kamera sistemi dört genişletilebilir modüle sahiptir. Her seferinde dışarı kayan ekstra bir lens ile yamuk bir yapıya benzer.

Aşağıdaki lens her zaman mevcut olacak ve kullanıcılar lensi gerektiğinde daha da genişletebilir. Lensler, daha geniş bir yakınlaştırma aralığı elde etmek için kısmen üst üste gelebilir. Ne yazık ki, belge optik yakınlaştırma verilerini belirtmiyor. Ancak bu, periskop zoom kameralı mevcut akıllı telefonlardan çok daha yüksek olmalıdır.

Şirketin flaşı nasıl bütünleştireceği hala belli değildir. Ancak Technizo konsept tasarımında, simetrik tasarımın bütünlüğünü koruyarak alt kamera lensinin etrafına şık bir flaş halkası yerleştirildi.

Açılır Kamera Teknolojisne Sahip Diğer Vivo Akıllı Telefonlar

Vivo markası; Vivo Nex, Vivo V15 Pro ve Vivo V17 Pro dahil olmak üzere açılır kameralı birkaç akıllı telefon piyasaya sürdü. Ancak, pop-up kameralı akıllı telefonların sayısı gün geçtikçe azalıyor. Birçok kişi, ekran altı kameranın otomatik olarak açılır kameranın sonu anlamına geleceğine inanıyor. Ancak bu patent sayesinde Vivo, açılır kameranın arka kameranın yerine de kullanılabileceğini gösteriyor.