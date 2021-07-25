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Son dakika haber | Viyadük altında bulunan ceset ile ilgili 1 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber | Viyadük altında bulunan ceset ile ilgili 1 gözaltı

25.07.2021 22:56

Son dakika haberi: İzmir'in Bornova ilçesinde gece saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıkan ve viyadük altında cansız bedeni bulunan Hüseyin Özgür'ün ölü bulunması olayı ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde gece saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıkan ve viyadük altında cansız bedeni bulunan Hüseyin Özgür'ün ölü bulunması olayı ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde Hüseyin Özgür'ün bisikletinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 12.30 sıralarında Ümit Mahallesi İzmir- İstanbul Otoyolu viyadüğü altında boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, yerde hareketsiz yatan bir erkeği gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Hüseyin Özgür'e (46) ait olduğu belirlendi. Olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alan polisler çalışma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede incelemede bulundu. Yapılan incelemede Hüseyin Özgür'ün başında darp izi olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis, Özgür'ü öldürdüğü düşünülen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hüseyin Özgür'ün gece çalıştığı fırına gitmek için evden ayrıldığı, daha sonra iş yerine gitmediği ve kendisinden de haber alınamadığı, ailesi tarafından polis merkezine kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası olan Özgür'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI; BİSİKLET DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Olay yerinde yapılan incelemede, Özgür'ün başına aldığı darbeyle yaşamını yitirdiği tespit edilirken konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Özgür'ün yakınlarının ve çalıştığı iş yerindeki kişilerin ifadesine başvurdu. Yapılan görüşmelerde, Hüseyin Özgür'ün, B.Y. ile husumetli olduğu ortaya çıktı.

BİSİKLETİ EVİNDEN ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, B.Y.'nin evine giden ekipler, şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptıkları incelemede, Hüseyin Özgür'e ait bisikleti evde buldu. Özgür'ün, gece saatlerinde çalıştığı fırına gitmek için bisikleti ile evinden çıktığı öğrenilirken, talihsiz adamın cesedinin bulunduğu viyadük altında yapılan incelemede bisiklete rastlanılmadı. Gözaltına alınan şüpheli B.Y., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Öte yandan, şüphelinin husumetlisi olduğu ileri sürülen Hüseyin Özgür'ü görünce tartıştıklarını ve sonra Özgür'ü darp ettiğini söylediği ileri sürüldü.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Son dakika haber | Viyadük altında bulunan ceset ile ilgili 1 gözaltı
Son dakika haber | Viyadük altında bulunan ceset ile ilgili 1 gözaltı
Son dakika haber | Viyadük altında bulunan ceset ile ilgili 1 gözaltı
Son dakika haber | Viyadük altında bulunan ceset ile ilgili 1 gözaltı
Son dakika haber | Viyadük altında bulunan ceset ile ilgili 1 gözaltı
Son dakika haber | Viyadük altında bulunan ceset ile ilgili 1 gözaltı
Son dakika haber | Viyadük altında bulunan ceset ile ilgili 1 gözaltı

Hüseyin Özgür, Gözaltı, Viyadük, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Viyadük altında bulunan ceset ile ilgili 1 gözaltı - Son Dakika


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