VİYADÜK ALTINDA YAŞANAN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel VİYADÜK ALTINDA YAŞANAN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

VİYADÜK ALTINDA YAŞANAN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

7 saat önce

- Beşiktaş'ta ağaçlık alanda bir kişi ölü bulundu.

VİYADÜK ALTINDA YAŞANAN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU, System.String[]
- Beşiktaş'ta ağaçlık alanda bir kişi ölü bulundu.

Olay, Beşiktaş - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde bulunan ağaçlık alanda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ağaçlık alanda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 20'li yaşlarında olan bir erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine ekipler olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak çevrede inceleme başlattı.  Ekipler, olay yerinde yapılan incelemelerde cesedi bulunan kişinin İsmail T. olduğunu ve bir süredir viyadük altında kaldığı öğrenildi. Çevrede yapılan çalışmaların ardından İsmail T.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden detay

-Ağaçlık alanda ölü bulunan kişiden detay

- Polis ekiplerinden detay

-Sağlık ekiplerinden detay

-Olay yeri ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detaylar


- Yazar
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:40 Kaynak: DHA
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