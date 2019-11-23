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Viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi yaralandı
6 saat önce
İZMİT'te, otoyol viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi, yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:26 Kaynak: DHA
İZMİT'te, otoyol viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi, yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, İzmit Süleymaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otoyol kapsamında yapılan viyadük ayaklarının demirlerini döşeyen 3 işçi, iskeleden düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlattı.
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