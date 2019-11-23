Son Dakika › Güncel › Viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi yaralandı - Son Dakika
Viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi yaralandı
6 saat önce
İzmit'te, otoyol viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi, yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:19 Kaynak: DHA
İzmit'te, otoyol viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi, yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, İzmit Süleymaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otoyol kapsamında yapılan viyadük ayaklarının demirlerini döşeyen 3 işçi, iskeleden düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlattı.
Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı Son dakika: Çorum'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı AK Parti'li Bülent Turan'dan Beştepe'ye giden CHP'li kriziyle ilgili açıklama: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu