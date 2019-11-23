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Viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi yaralandı (2)
6 saat önce
İŞÇİLERDEN 1'İ ÖLDÜİzmit'te, otoyol viyadük inşaatında iskeleden düşerek yaralanan işçiler arasında bulunan Elyase Öztürk (39) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:58 Kaynak: DHA
İŞÇİLERDEN 1'İ ÖLDÜ
İzmit'te, otoyol viyadük inşaatında iskeleden düşerek yaralanan işçiler arasında bulunan Elyase Öztürk (39) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 2 işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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