Son Dakika Haberleri: Viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi yaralandı (2)
Son Dakika Güncel Viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi yaralandı (2) - Son Dakika

Viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi yaralandı (2)

6 saat önce

İŞÇİLERDEN 1'İ ÖLDÜİzmit'te, otoyol viyadük inşaatında iskeleden düşerek yaralanan işçiler arasında bulunan Elyase Öztürk (39) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi yaralandı (2), System.String[]

İŞÇİLERDEN 1'İ ÖLDÜ

İzmit'te, otoyol viyadük inşaatında iskeleden düşerek yaralanan işçiler arasında bulunan Elyase Öztürk (39) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 2 işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.


TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:58 Kaynak: DHA
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