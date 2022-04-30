Viyadük ve rampalarda bayram trafiği yoğunluğu başladı - Son Dakika
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Viyadük ve rampalarda bayram trafiği yoğunluğu başladı

30.04.2022 15:12

Ramazan Bayramı tatili için yola koyulan sürücüler, TEM Otoyolu Kocaeli geçişindeki rampa ve viyadüklerde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatili için yola koyulan sürücüler, TEM Otoyolu Kocaeli geçişindeki rampa ve viyadüklerde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı için İstanbul istikametinden yola koyulanlar Kocaeli'nin Derince ve İzmit ilçesi arasındaki belli aralıklarda yoğunluk oluşturdu. Sürücüler, yer yer havanın da yağmurlu olması sebebiyle hızlarını düşürmek zorunda kaldı. Özellikle yolun üç şeritten iki şeride düştüğü rampa ve viyadüklerde trafik bir hayli yavaşladı. Sürücüler hızlarını 30 kilometreye kadar düşürdü. İlerleyen saatlerde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde daha yoğun bir trafik olması bekleniyor.

Viyadük ve rampalarda bayram trafiği yoğunluğu başladı
Viyadük ve rampalarda bayram trafiği yoğunluğu başladı
Viyadük ve rampalarda bayram trafiği yoğunluğu başladı
Viyadük ve rampalarda bayram trafiği yoğunluğu başladı
Viyadük ve rampalarda bayram trafiği yoğunluğu başladı
Viyadük ve rampalarda bayram trafiği yoğunluğu başladı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Viyadük ve rampalarda bayram trafiği yoğunluğu başladı - Son Dakika


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