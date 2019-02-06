Viyadükte Asılı Kalan Tır Şoförü Böyle Kurtarıldı
1 saat önce
Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarındaki Şekerdere Viyadüğü'nün üzerinde kaza yapan tırın çekici kısmı içerisinde mahsur kalan tır şoförü metrelerce yükseklikten düşmek üzereyken son anda AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Osmaniye
'nin Bahçe
ilçesi yakınlarındaki Şekerdere Viyadüğü'nün üzerinde kaza yapan tırın çekici kısmı içerisinde mahsur kalan tır şoförü metrelerce yükseklikten düşmek üzereyken son anda AFAD
ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep
'ten Adana
istikametine doğru seyreden Ünal Kara idaresindeki 01 CMK 91 plakalı tır, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında bulunan Şekerdere Viyadüğü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası tırın dorse kısmı yol üzerinde kalırken çekici kısmı ise yoldan çıkarak viyadükten aşağı uçtu. Metrelerce yükseklikteki tırın çekici kısmında şoför Ünal Kara mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri viyadük üzerine kurdukları düzenekle ip yardımıyla vüyadükten aşağı salınan tırın çekici kısmına ulaştı. Yaralı şoför tırın içerisinden alınarak yukarı doğru çekilip kurtarıldı. Olay yerinde bekleyen ambulansla Osmaniye'deki bir hastaneye kaldırılan tır şoförü, tedavi altına alındı. - OSMANİYE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:38 Kaynak: İHA
Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı
İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Yolcu Otomobilden Fırladı
Putin, Türk İş İnsanları ile TIR ve Kamyon Şoförlerine Vizeyi Kaldırdı
Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım