Viyadükte Asılı Kalan Tır Şoförü Böyle Kurtarıldı
2 saat önce
Viyadükte asılı kalan tır şoförü böyle kurtarıldıOSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarındaki Şekerdere Viyadüğü'nün üzerinde kaza yapan tırın çekici kısmı içerisinde mahsur kalan tır şoförü metrelerce yükseklikten düşmek üzereyken son anda AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Viyadükte asılı kalan tır şoförü böyle kurtarıldı
OSMANİYE - Osmaniye
'nin Bahçe
ilçesi yakınlarındaki Şekerdere Viyadüğü'nün üzerinde kaza yapan tırın çekici kısmı içerisinde mahsur kalan tır şoförü metrelerce yükseklikten düşmek üzereyken son anda AFAD
ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep
'ten Adana
istikametine doğru seyreden Ünal Kara idaresindeki 01 CMK 91 plakalı tır, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında bulunan Şekerdere Viyadüğü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası tırın dorse kısmı yol üzerinde kalırken çekici kısmı ise yoldan çıkarak viyadükten aşağı uçtu. Metrelerce yükseklikteki tırın çekici kısmında şoför Ünal Kara mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri viyadük üzerine kurdukları düzenekle ip yardımıyla viyadükten aşağı salınan tırın çekici kısmına ulaştı. Yaralı şoför tırın içerisinden alınarak yukarı doğru çekilip kurtarıldı. Olay yerinde bekleyen ambulansla Osmaniye'deki bir hastaneye kaldırılan tır şoförü, tedavi altına alındı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:35 Kaynak: İHA
Putin, Türk İş İnsanları ile TIR ve Kamyon Şoförlerine Vizeyi Kaldırdı
Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım
Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi
"Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi